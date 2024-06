Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão inicia nesta quarta-feira,12

Após o sucesso do Arranca Unha, que teve a grande final no domingo, 9, agora é a vez do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizar o Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão, no conjunto Augusto Franco. O tradicional evento junino começa na quarta-feira, 12, às 19h, e tem entrada gratuita. As eliminatórias seguem até o dia 14, sempre às 19h. No dia 15, acontece a semifinal, e a final ocorrerá no domingo, 16, nos dois dias às 17h.

A comissão julgadora, composta por cinco membros selecionados pela Funcap, é responsável por avaliar os grupos participantes. Os critérios de avaliação abrangem a execução, a coreografia, o figurino, a estética, a temática e a desenvoltura das quadrilhas. As notas serão atribuídas considerando o marcador, a harmonia do grupo, a animação, a originalidade, a valorização da cultura sergipana, a coreografia e o figurino.

Valorização da cultura

Os concursos de quadrilhas juninas Arranca Unha e Gonzagão atraem grande público e desempenham importante papel no fomento da cultura popular sergipana. Nesta edição, o Governo de Sergipe aumentou os valores das premiações nos dois concursos. O grupo campeão receberá, além do troféu, um prêmio de R$ 20 mil. O segundo lugar será premiado com R$ 12 mil; o terceiro, R$ 8 mil; o quarto, R$ 3 mil; e o quinto colocado, R$ 2 mil. As dezoito quadrilhas participantes dos dois concursos, receberão também R$ 10 mil em ajuda de custo, totalizando R$ 180 mil.

Ordem de apresentação das etapas eliminatórias da Gonzagão:

12 de junho, às 19h

Balanço do Nordeste

Rala-rala

Flôr do Sertão

Unidos em Arrastapé

Cangaceiros da boa

Século XX

13 de junho, às 19h

Massacará

Meu Xodó

Pioneiros da Roça

Pisa na Brasa

Amor Caipira

Xodó da Vila

14 de junho, às 19h

Balança Mais Não Cai

Assum Preto

Raio da Silibrina

Unidos em Asa Branca

Festa na Roça

Meu Sertão

Dia 15 de junho, às 19h

Semifinal

Dia 16 de junho, às 19h

Final

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Jorge Henrique