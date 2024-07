Concurso de Queijos Alto Sertão será realizado durante a ExpoGlória 2024

“Meu queijo na ExpoGlória”. Inscrições abertas para o Concurso de Queijos até 09 de setembro.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SE) realizará o Concurso de Queijos Alto Sertão ExpoGlória 2024 no dia 21 de setembro de 2024, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. O concurso fez sucesso no Sealba Show 2024, agora faz parte da programação da ExpoGlória 2024 e tem como objetivo estimular melhores práticas na produção de queijos, agregar valor aos produtos e premiar os melhores produtores e agroindústrias.

A coordenação do evento ficará a cargo de uma comissão composta pela Dra. Gladslene Góes Santos Frazão, médica veterinária, Saymo Santos Fontes, gerente técnico do Senar/SE, e Taynã Barbosa de Matos, coordenadora da ATeG Senar/SE e tem a parceria da Secretaria Municipal de Agricultura de Nossa Senhora da Glória, município com Sala do Produtor Rural.

Podem participar do concurso todos os produtores e agroindústrias de queijos e produtos lácteos de Sergipe e de outras regiões. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 9 de setembro de 2024. Para se inscrever, os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no link: https://forms.gle/GDCzcxDrxJUqwxhZA

Os queijos e produtos lácteos deverão ser entregues embalados e identificados no stand do Senar até as 14h do dia 20 de setembro de 2024. Os produtos devem atender a exigências específicas de peso e quantidade, conforme o regulamento do concurso.

Os participantes poderão inscrever seus produtos em diversas categorias, incluindo queijo fresco de coagulação enzimática, queijo de coalho com maturação de até 10 dias, queijo de massa prensada não cozida, queijo com maturação de 15 a 30 dias, e queijo de massa filada, entre outros. Também haverá categorias para produtos lácteos como manteiga de garrafa, manteiga de creme de leite e doce de leite.

A seleção dos melhores queijos e produtos lácteos ocorrerá no dia 21 de setembro a partir das 10h. Uma comissão julgadora renomada avaliará os produtos com base em atributos como aspecto geral, textura, cor, aroma e sabor. Os vencedores receberão certificados e troféus, com categorias de premiação em ouro, prata, bronze e super ouro.

Os produtos enviados para o concurso poderão ser utilizados para degustação no evento ou outras finalidades determinadas pela comissão coordenadora. É essencial que os produtos estejam em conformidade com os padrões de qualidade exigidos para garantir sua participação no concurso.

Foto assessoria

Por Samara Fagundes