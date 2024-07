CONCURSO PÚBLICO DA ADEMA REUNIU CERCA DE SEIS MIL CANDIDATOS NESTE DOMINGO, DIA 7, EM ARACAJU

Milhares de candidatos prestaram as provas para o concurso da Adema, realizado pela Secretaria de Estado da Administração com o apoio do Instituto AOCP, neste domingo (07).

O certame tem por objetivo o preenchimento das 55 vagas abertas pelo Governo de Sergipe para os cargos de técnico e analista ambiental. Cerca de seis mil candidatos compareceram ao exame nos turnos da manhã e da tarde, quando foram aplicadas provas objetivas e discursivas.

A aplicação das provas foi acompanhada pela comissão organizadora do concurso público, que é formada por servidores da Sead e da Adema. “Percorremos os três locais de prova, monitorando a realização do certame. Tivemos um balanço positivo, com todas as atividades dentro da normalidade e um bom índice de comparecimento dos candidatos. Passada essa fase das provas, os candidatos devem continuar atentos ao site da banca organizadora, que trará os resultados e as informações sobre as próximas etapas”, pontuou o presidente da comissão organizadora do concurso, Sidney Rocha.

O presidente da Adema, George Trindade, destaca a importância do concurso, o primeiro realizado para a autarquia. “A Adema está vivendo um amplo processo de modernização e aprimoramento dos serviços, o que passa necessariamente pelo reforço e pela renovação dos quadros da instituição que o concurso público irá proporcionar. Estamos empenhados em preparar tudo para receber os novos servidores, a fim de que possamos prestar um serviço cada vez mais eficiente e relevante para a sociedade”, justificou.

Preparação e expectativa

Muitos candidatos enfrentaram uma longa preparação para o concurso da Adema. A estudante de medicina veterinária Bruna Maria, de Aracaju, pleiteia uma das vagas de técnico ambiental e conta que não perdeu tempo assim que saiu o edital. “Como ainda estou cursando medicina veterinária, estou concorrendo para a área administrativa. Iniciei os estudos para o concurso desde a época em que o edital foi lançado, e estou na expectativa de que dê tudo certo”, disse.

Segundo o estudante Isaac Meneses, seu objetivo ao prestar o concurso é obter experiência para, no futuro, trabalhar com animais silvestres. “Eu aguardava há um certo tempo a abertura do concurso público da Adema. Também sou estudante de medicina veterinária, busco obter experiência e, no futuro, trabalhar nos cuidados com animais silvestres”, explicou.

Engenheira sanitarista e ambiental, Helen Oliveira é natural do município de Catu, na Bahia. Ela conta que já atua no serviço público municipal e segue em busca de novos desafios. “Vim fazer a prova para me desafiar, ver como é que estão a minha qualificação técnica e os meus conhecimentos. Sendo aprovada, pretendo vir enfrentar esse novo desafio junto à Adema”, afirmou.

Fabio Junior é graduado em engenharia civil e, tendo se preparado ao longo de todo o semestre para as provas, revela o seu desejo de se aprofundar nas pautas ambientais. “Estou querendo prestar concurso público para a Adema porque gostaria de desbravar as questões do estado, saber como funciona a questão ambiental. Já tem seis meses que eu estou estudando para fazer esse concurso”, concluiu.

Concurso da Adema

O edital do concurso público da Adema foi lançado em março deste ano. Das 55 vagas, 35 são para analista ambiental e 20 para técnico ambiental. Destas, 14 são de ampla concorrência, quatro para pessoas com deficiência (PcDs) e duas para candidatos negros. A realização do certame está entre as diversas ações do Estado voltadas para a reestruturação de carreiras no âmbito da administração pública e também para o fortalecimento das atividades de proteção ao meio ambiente e promoção da sustentabilidade.

Para o cargo de técnico ambiental, o pré-requisito é possuir formação de nível médio. Já as vagas para analista ambiental exigem formação superior e estão distribuídas da seguinte forma: Geologia e Geografia – oito vagas; Biologia e Ecologia – seis vagas; engenharias Civil, Sanitária, Ambiental, Química, Elétrica e Mecânica – dez vagas; Engenharia Agronômica, Florestal, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca e Zootecnia – oito vagas; áreas diversas – três vagas. Em todos os casos, há vagas para candidatos PcDs e negros.

As próximas etapas do concurso são: prova de títulos, aferição de cota racial e perícia para candidatos que sejam pessoas com deficiência (PcDs). Os aprovados terão jornada de 40 horas semanais e vencimentos de R$ 2.972,50 (nível médio) e R$ 5.022,50 (nível superior).

Foto: Iran Souza