Condições de algumas vias especialmente na Região Metropolitana se agravam com volume de chuvas

O volume de chuvas tem prejudicado o acesso do transporte público coletivo em algumas vias. Em Aracaju, os principais destaques são as regiões onde há alagamento, que dificultam a travessia dos veículos, geram poças em pontos de parada, e ocasionam maiores congestionamentos. Além de interferências no funcionamento de alguns semáforos.

Já em São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, os problemas se estendem por áreas que ficam inacessíveis, como: Povoados Cardoso, São Luiz e Cabrita, Assentamento Rosa Luxemburgo e Fazenda Tábua, Cantinho do Céu e Caipe, todos em São Cristóvão; e Povoados Quissamã e Bita, Sobrado e Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

Em algumas destas localidades, fora período chuvoso já há dificuldade de circulação com a instabilidade de algumas vias de barro, e durante as chuvas os ônibus precisam muitas vezes serem retirados com guincho de trator devido aos atolamentos.

Prioridade nas vias

Especialmente nestes períodos de chuva, é importante que os veículos individuais respeitem as faixas prioritárias para os ônibus, que são responsáveis pelos deslocamentos diários de mais de 70% da população, ocupando menos de 25% das vias. Essa priorização ao coletivo com a utilização justa dos espaços nas vias facilita a mobilidade urbana como um todo.

Por outro lado, aos passageiros do transporte público coletivo, uma dica importante é utilizar o aplicativo de itinerário Cittamobi, para acompanhar o trajeto do seu ônibus e programar sua viagem dirigindo-se às proximidades do ponto de parada apenas no horário em que o veículo estiver se aproximando, conforme apontar o aplicativo, que prevê, inclusive, os atrasos nas vias.

Fonte Setransp