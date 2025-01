Condomínio em Aracaju adere ao gás natural canalizado e moderniza abastecimento

Com a mudança, o condomínio elimina a necessidade de armazenar grandes botijões de gás, liberando espaço físico que poderá ser usado para outros fins

O condomínio residencial Saveiro, localizado na região central de Aracaju, está dando um importante passo rumo à modernização. Nesta terça-feira, 7, a Sergipe Gás S/A (Sergas) deu início aos trabalhos de ligação da rede de gás natural para atender as 48 unidades habitacionais do empreendimento. A previsão é que a obra seja concluída até o final de janeiro, garantindo mais eficiência e segurança aos moradores.

Com a mudança, o condomínio elimina a necessidade de armazenar grandes botijões de gás, liberando espaço físico que poderá ser usado para outros fins. Além disso, o edifício deixa de depender do abastecimento por caminhões, uma transição que proporciona mais praticidade e reduz riscos.

“Esse edifício, com mais de 20 anos de existência, optou pelo fornecimento contínuo e seguro de gás natural. Para facilitar a adaptação da rede interna ao novo gás, o Edifício Saveiro conta com o apoio financeiro da Sergas, viabilizado por meio de sua política de incentivos, que promove esse tipo de modernização em condomínios habitados”, explicou o coordenador comercial da Sergas, André Moraes.

A iniciativa reflete a busca por soluções mais modernas e sustentáveis no abastecimento energético, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da Sergas em fomentar o uso do gás natural em todo o estado de Sergipe. Com benefícios como fornecimento ininterrupto, maior segurança e economia, o gás canalizado tem se consolidado como uma alternativa cada vez mais atrativa para empreendimentos residenciais e comerciais.

Para os moradores do condomínio Saveiro, a novidade representa uma melhoria significativa na infraestrutura do prédio, além de mais comodidade e qualidade de vida no dia a dia. “A chegada da Sergas ao nosso condomínio é um sinônimo de avanço e modernização na distribuição de gás natural, com competência e selo de qualidade de Sergipe”, disse a fisioterapeuta Mércia Oliveira Freire Gomes, que reside no condomínio há três anos.

Por André Carvalho – Foto ascom Sergas