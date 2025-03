CONDUTOR DE CAMINHÃO MORRE APÓS VEÍCULO COLIDIR CONTRA MURETA NA BR-101 NO MUNICIPIO DE JAPARATUBA

O motorista de um caminhão caçamba, identificado como Jefferson Oliveira, morreu nesta segunda-feira (10), na BR-101, entre os municípios de Capela e Japaratuba.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que o veículo transportava sementes de milho, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo e colidiu contra a mureta que separa as vias. A carga ficou espalhada pela pista.

Ainda segundo a PRF, a esposa do motorista que também estava com ele, ficou ferida, foi socorrida e levada ao Hospital de Urgência de Sergipe e está em estado grave.

Jefferson Oliveira era servidor da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). A Secretaria de Estado da Agricultura divulgou uma nota de pesar pela morte dele.

Foto redes sociais