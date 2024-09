Condutor morre após perder controle da moto e cair na pista

O condutor de uma motocicleta morreu na tarde desta terça-feira (10) após cair do veiculo na rodovia SE-470, nas proximidades do povoado Rio Fundo, em Estância.

As informações passadas pelo Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e no local comprovou o óbito da vitima.

Ainda segundo o BPRv) ninguém soube informar a dinâmica do acitente.

A motocicleta não apresentava qualquer tipo de restrição e foi levada à Delegacia de Estância.

A policia civil vai investigar o caso.

Foto: BPRv