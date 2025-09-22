Condutor morre após perder controle do carro e cair em ribanceira

O motorista de um carro de passeio morreu neste domingo (21), após perder o controle do veículo em uma curva, sair da pista e caiu em uma ribanceira da Rodovia SE-230, em Canindé de São Francisco.

As informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que populares relataram que o motorista seguia no sentido Piranhas (AL)/Canindé de São Francisco, quando foi arremessado para fora do veículo, que ficou cerca de 15 metros distante do corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima e constatou o óbito no local.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo da vitima.

Foto: BPRv