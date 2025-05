Condutor morre e outro fica ferido após caminhonete e carro baterem de frente na rodovia SE-160 em Itabi

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e um ferido na madrugada desta segunda-feira (19), na Rodovia SE-160, no povoado Lagoa Redonda, município de Itabi.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) são de que os veículos colidiram frontalmente. Com o impacto, a caminhonete saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia, junto com uma moto aquatica que estava acoplada a um reboque.

O BPRv informou ainda que uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito do motorista do carro. Já o motorista da caminhonete foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

O Instituto Médico Legal (IML) e recolheu o corpo.

