Condutores de ambulâncias do Samu paralisam atividades por 24 horas. SES informou que mantém o diálogo aberto

Os condutores de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) paralisaram as atividades nesta terça-feira (04) e estão realizando ato na base, localizada no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Durante a paralisação, que segue até as 7h dessa quarta-feira (05), 70% dos trabalhadores estarão com as atividades interrompidas.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que mantém o diálogo aberto com os servidores, por meio dos representantes do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Sergipe (Sindconam-SE).

A nota da SES diz que sobre a pauta de reivindicação dos condutores, existem encaminhamentos avançados para atender as demandas e reivindicações da categoria.

A Secretaria de Estado da Saúde reitera ainda“a continuidade do diálogo direto e aberto com os servidores e seus representantes, e, mais uma vez, reforça o seu compromisso inequívoco com a qualidade na prestação do atendimento e, em diálogo com a categoria, há a garantia de que os pacientes não sejam prejudicados no que se refere ao atendimento de urgência e emergência”.

Foto: Sindconam