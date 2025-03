Condutores tem até o dia 31 de março para efetuar o pagamento do IPVA com desconto de 10%

Proprietários de veículos da frota de Sergipe que pretendem quitar o Licenciamento Anual 2025 com desconto no IPVA têm até 31 de março para efetuar o pagamento.

O Documento Único de Arrecadação (DUA) está sendo enviado para as residências, mas também pode ser emitido no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). Para isso, os proprietários devem acessar www.detran.se.gov.br, na opção VEÍCULO, LICENCIAMENTO ANUAL (CRLV), EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DUA).

Há ainda a possibilidade de emitir o DUA no aplicativo Detran-SE (Android) e nos caixas eletrônicos do Banese. Para ter acesso ao desconto de 10% o contribuinte deve realizar o pagamento integral do imposto até o dia 31 de março. E para aqueles que não optarem por realizar a quitação com desconto, o procedimento poderá ser feito até o último dia útil do mês correspondente à placa do veículo no calendário.

O cronograma prossegue até o mês de novembro, quando deve ser pago o imposto pelos donos de veículos com placa de final 0. Os valores poderão ser parcelados em até dez vezes no cartão de crédito, com os devidos acréscimos feitos pelas operadoras.

Foto: Lillian Fiamma