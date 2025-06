CONFERÊNCIA REGIONAL DE SUSTENTABILIDADE ACONTECE EM ARACAJU COM INSCRIÇÕES ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO

Com inscrições gratuitas e solidárias, a 1ª Conferência e Feira de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (NorVerde), será realizada em Aracaju (SE), entre os dias 26 e 28 de agosto, no Centro de Convenções AM Malls. Para se inscrever na conferência captada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), os interessados devem acessar o site www.norverde.com.br.

O NorVerde será o primeiro evento a discutir os desafios e oportunidades do Nordeste de forma transversal, levando em consideração as características e potencialidades da região, reunindo especialistas, líderes políticos, empresários, acadêmicos, técnicos, estudantes e a sociedade em geral. O tema da primeira edição do evento que reunirá convidados nacionais e internacionais é “Sustentabilidade, Inovação e Desenvolvimento: Nordeste Sustentável”.

A programação conta com palestras, debates, e uma feira de exposição voltada a tecnologias, produtos e serviços sustentáveis. O NorVerde contará, ainda, com ambiente de cooperação e estímulo ao desenvolvimento de projetos sustentáveis de longo prazo, que beneficiem as comunidades locais e contribuam para a preservação do patrimônio ambiental.

Para a secretária do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, esta é uma oportunidade estratégica para que o Nordeste assuma papel de liderança em práticas sustentáveis, enfrentando desafios como a gestão de recursos hídricos e a desertificação com soluções adaptativas e tecnológicas. “Com investimentos em educação, infraestrutura verde e inclusão social, a região pode se tornar referência nacional e internacional em desenvolvimento sustentável”, destaca.

Solidariedade

Os participantes estão convidados a contribuir na entrada do evento com um quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, farinha, óleo, açúcar, entre outros alimentos que não precisam de refrigeração e que tenham validade prolongada. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site oficial: www.norverde.com.br.

Foto: Ascom AM Malls