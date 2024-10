Confira a pesquisa sobre preços da cesta básica em Aracaju

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza a nova pesquisa comparativa de preços dos itens da cesta básica. A tabela contempla 50 produtos e objetiva monitorar o mercado e oferecer referência de preços aos consumidores.

Foram verificados produtos nos segmentos de alimentação, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza. Os dados foram coletados na última sexta-feira, 4, em sete estabelecimentos comerciais localizados na capital, contemplando os bairros Grageru, Jardins, São José, José Conrado de Araújo, Inácio Barbosa, Ponto Novo e Getúlio Vargas.

No segmento de alimentação, dentre os itens pesquisados, está a placa de ovos brancos, com 30 unidades, com valores que vão de R$12,90 a R$24,99. O café em pó, por sua vez, apresenta variações de preços de menor e maior valor entre R$8,99 e R$10,90, enquanto a farinha de mandioca aparece com preços entre R$3,99 e R$6,90. No segmento de frios e laticínios foram contemplados oito produtos. Dentre os itens observados está o presunto, que apresenta valores entre R$25,99 e R$38,50, por quilo. Já o quilo da mussarela aparece com preços entre R$39,99 a R$52,90.

Confira aqui a tabela completa dos preços dos produtos.

Foram contemplados seis produtos no segmento de higiene pessoal. O papel higiênico, pacote com 4 unidades, varia de R$2,99 a R$4,29. O creme dental aparece com preços que vão de R$1,45 a R$4,69. Já o absorvente, pacote com 8 unidades, custa entre R$2,39 e R$11,59. No segmento de produtos de limpeza, dentre os itens pesquisados, o amaciante consta na tabela com valores de R$5,59 a R$10,54. O sabão em barra, por sua vez, custa entre R$5,99 e R$12,49.

Segundo a coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovane, esse monitoramento é realizado periodicamente. “Realizamos um trabalho sistemático de monitoramento de preços contemplando os diversos segmentos comerciais, de maneira que possamos, principalmente, estimular o consumo consciente, por meio da pesquisa prévia de preços”, salientou.

Atendimento

Para realizar denúncias ou sanar dúvidas é possível acionar o Procon Aracaju por meio do SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível realizar a solicitação de agendamento para atendimento presencial ou registro de reclamação através dos serviços online disponíveis na plataforma AjuInteligente, disponível no site da Prefeitura de Aracaju.

Fonte: Procon Aracaju