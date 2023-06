Confira a programação completa do Arraiá do Povo nesta terça-feira, dia 13

No dia em que se celebra o primeiro dos santos do ciclo junino, a programação do Arraiá do Povo segue honrando e fortalecendo as tradições e ritmos nordestinos. Nesta terça-feira, 13, dia de Santo Antônio, o festejo realizado na Orla da Atalaia traz uma grande repleta de atrações genuinamente sergipanas.

No Barracão da Sergipe, o grupo Peneirou Xerém é o primeiro a se apresentar, a partir das 18h. Robson do Rojão vem em seguida, às 19h. Às 20h30, é a vez de Mingo Santana. Dedé do Acordeon fecha as apresentações no espaço, às 22h.

No Coreto da Marluce, o forró também começa cedo. Às 18h30, Gilton Silva começa a animação, recepcionando àqueles que chegam à Vila do Forró.

Já no Palco Rogério, Erick Souza comanda as apresentações a partir das 19h, seguido da banda Somos Loucos, às 21h. O Forró Maturi é a última atração do dia, às 23h.

Vale lembrar que a programação junina promovida pelo Governo de Sergipe se estende para outros espaços da capital. No Complexo Cultural Gonzagão, a partir das 20h, é possível conferir o Concurso de Quadrilha do Gonzagão.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Arthuro Paganini