Confira a programação cultural da Segundona do Turista em Aracaju

Iniciativa do Governo de Sergipe mantém o clima festivo no’país do forró’ até dezembro

A tradicional Segundona do Turista, na Rua São João, segue com programação cultural nesta segunda-feira, 29, composta por trios pé de serra, quadrilha junina e banda de forró tradicional. A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), além de valorizar os artistas sergipanos, mantém o clima festivo no ‘país do forró’ até dezembro, fortalecendo também o nosso turismo.

A Segundona ainda movimenta a economia local, uma vez que pequenos empreendedores comercializam alimentos e outros produtos.

Programação do dia 29/07

18h- Valduício (Capunga do Forró)

20h- Quadrilha Junina Unidos do Velho Chico, de Neópolis

20h30- Jailson do Acordeon

21h30- Sidy Gomes

Na terça-feira, 30, penúltimo dia da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, a programação retorna às 17h30, com Adalto do Acordeon, no Coreto da Eneva. Já no Barracão da Sergipe, terá início às 19h com Chapéu de Paia, às 20h30 tem Quadrilha Junina unidos em Asa Branca, de Aracaju, e encerra com Júnior Brava, às 21h30.

Foto: isis Oliveira