Dia de Finados: confira a programação de missas nos cemitérios de Aracaju

A Arquidiocese de Aracaju anunciou a programação das missas que serão realizadas neste sábado (2), Dia dos Finados, em homenagem aos mortos.

As celebrações ocorrerão em sete cemitérios da capital, com a participação do arcebispo metropolitano, dom Josafá Menezes.

Confira a programação completa das missas:

Cemitério São Benedito

– 7h – Dom Josafá Menezes

– 10h – Dom José Palmeira Lessa

– 15h – Pe. Benjamim da Costa Carvalho Júnior

Cemitério Santa Isabel

– 7h – Pe. Givanildo Paes

– 9h – Frei Francisco Edson, OFM

– 11h – Pe. Cássio Santos

– 16h – Dom Josafá Menezes

Cemitério São João Batista

– 7h – Pe. Flávio Roberto

– 10h – Dom Josafá Menezes

– 14h – Frei Albervan Pinheiro, OFMcap

– 16h – Pe. Bernardino Santana Filho

Cemitério do ABC

– 8h – Pe. Genário de Oliveira Júnior

Cemitério da Atalaia

– 8h – Pe. Givanildo Xavier

– 10h – Pe. Everson Fontes Fonseca

– 16h – Pe. José Dácio

Cemitério Cruz Vermelha

– 7h – Pe. Anderson Gomes

– 10h – Pe. Jadson Ramos

– 15h – Pe. Videlson

Cemitério Colina da Saudade

– 9h – Pe. Antônio Peixoto

– 16h – Pe. Alan Valença