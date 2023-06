Confira a programação do Arraiá do Povo e da Gonzagada desta quinta

Chiko Queiroga e Antônio Rogério, Isabela Serpa e Flor de Maracujá comandam o palco Rogério, no Arraiá do Povo, nesta quinta-feira, 22, na Orla da Atalaia.

Na Vila do Forró, Letícia Paz; a Quadrilha Junina Acende a Fogueira, de Estância; Pestinha do Acordeon; Luiza Lú e Robson Batinga garantem muito forró para o público presente no Barracão da Sergipe.

Ainda na área externa do Arraiá, Robertinho dos 8 Baixos se apresenta no Coreto da Marluce.

Gonzagada

No Complexo Cultural Gonzagão, localizado no conjunto Augusto Franco, a terceira noite de festa traz Chirlys Trindade, Gigante Prime, Roger Estourado e Paulo Santos.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

Confira programação completa:

Palco Rogério

Chiko Queiroga e Antônio Rogério – 19h

Isabela Serpa – 21h

Flor de Maracujá – 23h

Barracão da Sergipe

Letícia Paz – 19h

Quadrilha Junina Acende a Fogueira (Estância) – 20h

Pestinha do Acordeon – 20h30

Luiza Lú – 22h

Robson Batinga – 22h30

Coreto da Marluce

Robertinho dos 8 Baixos – 18h30

Gonzagada

Chirlys Trindade – 19h

Gigante Prime – 20h30

Roger Estourado – 22h

Paulo Santos – 23h30

Foto: Arthuro Paganini