Confira a programação do Forró Siri no bairro Jardim neste sábado, 7

A festa terá uma mudança em 2025 promovida pela Prefeitura, passando a ser realizado na praça do Centro Cidadão Alcides Fontes

O sucesso que foi a abertura do Forró Siri 2025 vai se repetir no bairro Jardim no próximo sábado (7). Com uma programação que vai do arrocha ao forró, a festa promete lotar a região, aquecer a economia local e oferecer mais lazer aos socorrenses neste período junino.

Neste ano, a Prefeitura de Socorro promoveu uma alteração do local da festa, que agora passa a ser realizado na praça do Centro Cidadão Alcides Fontes, trazendo mais conforto e ampliando o espaço.

Além da banda Unha Pintada, que sempre carrega uma multidão de fãs por onde passa. Serão atrações da festa os cantores Jonas Esticado e Geninho Batalha, além da banda Fogo na Saia.

O maior e melhor Forró Siri de todos os tempos tem consolidado Nossa Senhora do Socorro como parada obrigatória no calendário junino dos sergipanos em 2025. Serão mais de 20 dias de festa organizados pela Prefeitura de Socorro, com cerca de 80 atrações, sendo 35 artistas locais, uma iniciativa da gestão municipal para enaltecer a cultura local e fortalecer a tradição dos festejos na região.

Confira a programação:

20h30 – Fogo na Saia

22h30 – Jonas Esticado

00h30 – Unha Pintada

02h30 – Geninho Batalha

