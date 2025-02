Confira a programação do Sebrae durante a SEALBA, em Itabaiana

O Sebrae marcará presença com uma vasta programação durante a 4ª edição da SEALBA, a maior feira do agronegócio da região, que será realizada entre os dias 5 e 8 de fevereiro, no município de Itabaiana. Nesta edição, o foco do Sebrae será a inovação, mas sem deixar de lado as ações de comercialização e acesso ao mercado.

Além da presença de um estande de 700m², com apresentações de projetos e soluções focadas no agronegócio, esta edição contará uma novidade: a Agro Game Jam, uma arena de desenvolvimento de jogos que combina inovação, criatividade e trabalho em equipe.

Durante os quatro dias do evento, equipes competirão para criar jogos, com tema que será revelado no primeiro dia da feira. Ao final, o público poderá experimentar os jogos desenvolvidos e uma comissão avaliadora escolherá a equipe vencedora, que será premiada com passagem, hospedagem e ingresso para o Gamescom 2025, maior evento de jogos do mundo. Os ganhadores em segundo lugar serão contemplados com a participação no Empretec, método interativo, conduzido por especialistas do Sebrae, que visa estimular e desenvolver as características individuais do empreendedor, de forma a propiciar sua competitividade no mercado.

Confira a programação completa:

05/02 (quarta-feira)

9h – Encontro Coletivo ALI Rural

Sul Sergipano e Agreste Central

10h – Abertura do Agro GameJam

Maratona de Jogos Temáticos

14h – Encontro Coletivo ALI Rural

Centro Sul e Baixo São Francisco

06/02 (quinta-feira)

9h – Encontro Coletivo ALI Rural

Alto Sertão

14h – Rodada de Negócios de Alimentos e Bebidas

Para empresas do setor e produtos rurais

07/02 (sexta-feira)

14h – Rodada de Negócios de Alimentos e Bebidas

Para empresas do setor e produtos rurais

08/02 (sábado)

10h – Apresentação de jogos e banca

10h – Rodada de Negócios de Alimentos e Bebidas

Para empresas do setor e produtos rurais

14h – Abertura do GameJam ao público

05 a 08/02 (quarta a sábado)

Mercado Sebrae

Comercialização de produtos sergipanos, das 10h às 20h.

Ascom Sebrae