Confira a programação dos festejos de São João na capital e interior

Neste fim de semana em Aracaju, as atrações musicais continuam no Arraiá do Povo. No interior do estado terá atrações em Barra dos Coqueiros, Cristinápolis, Canindé de São Francisco, Lagarto e Estância.

Confira:

Sábado (22): Erivaldo de Carira, Jeany e Dedé, Geraldo Azevedo e Falamansa;

Domingo (23) : Estakazero; Alcymar Monteiro; Flor de Maracujá; Cintura Fina;

Segunda-feira (24/06): Igor Ativado; Fabiano Guimarães, Bruno e Marone, Marcelo Bala.

O Barracão da Sergipe 2024 está no Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, em Aracaju, com shows e apresentações de quadrilhas juninas e grupos folclóricos até domingo (23).

Sábado (22): Sofiva Baiões – Itabaiana; Brincadeiras Juninas – Trupe Kadabra; Espetáculo Ópera do Milho; Robertinho dos Oito Baixos; Quadrilha Junina Raio da Silibrina; Dialeto Nordestino; Rodriguinho do Forró; Scurinho Zabumbada.

Domingo (23): Filarmônica Lira Popular de Lagarto; Espetáculo de Dança Bate Chinelo – Denni Ellin, Casaca de Couro, Quadrilha ganhadora do concurso Arranca Unha; Glaubert Santos; Dr. Coruja; Xote Moleque.

O Forró Caju começa neste domingo (23) e vai até o dia 29 de junho. Confira a programação desse feriadão:

23 de junho (domingo)

20h – Unha Pintada

21h30 – Xote Baião

3h – Mano Walter

00h30 – Zuerões do Forró

2h – Maiara e Maraísa

24 de junho (segunda-feira)

20h – Ramon e Randinho

21h30 – Pedro Lua

23h – Ana Castela

00h30 – Michel Teló

02h – Jeanny Lins e Dedé Brasil

Forresta

Neste sábado (22) acontece a Forresta: Forró e Seresta na Casa Dançante do Raimundo Baiano e Jô . A cantora Nilde Araújo anima a festa, que começa às 22h.

Barra dos Coqueiros

22 de junho

Local: Praça Ana do Forró

A partir das 16h Concurso de Quadrilhas Juninas

24 de junho

17h: Daniel Kaceteiro

21h: P10

23h: Gilvan do Rojão

1h: Íkaro Mendes

Canindé de São Francisco

22 de junho- Quermesse

Domingos Gerônimo

Manoel Gomes

Tatah Santana

Local: Capim Grosso

Horário: 19h

23 de junho

Casamento do Matuto – Cícero das Vaquejada e Danielzinho

Local: Concentração com Santos Nascimento no Projeto Califórnia próximo a Tita

Horário: 15h

Cristinápolis

23 de junho

Junior Lima

Wesley Lovezinho

Luan Reis

Taty Girl

Dedé e Jeany Lins

Forró Brasil

Cuscuz com Leite

24 de junho

Alison Lima

Wesley Lovezinho

Nineia Oliveira

Rafinha Big Love

Cintura Fina

Desejo de Mulher

Estância

21 de junho

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

19h – Concurso de Comidas Típicas

20h -Atração Cultural, Barco de Fogo e Espadas.

22h – João Paulo Expresso

00h – Dudu Swingão E Dose Dupla

22 de junho

Local: Arraiá Chico Surdo- Forródromo

20h – Atração Cultural, Trio Pé de Serra, Barco de Fogo e Espadas.

22h- Pedro Lua

00h- Lourinho Do Acordeon

02h- Chirlys Trindade

23 de junho

Local: palco principal – Forródromo de Estância

22h – Manim Vaqueiro

00h – Fabinho do Acordeon

2h – Priscila Sena

4h – Gil Mendes

24 de junho

Local: Arraiá Chico Surdo – Forródromo

22h – Jeanny Lins e Dedé Brasil

00h – Willy Sales

Lagarto

22 de junho (sábado)

Festival – Praça do Tanque Grande

Anderson Ferinha

Israel e Rodolfo

Zueirões do Forró

Igor Sanfona

Lucas Ritchelle

Taty Girl

23 de junho

Local – Praça do Tanque Grande

Trio Ave Rara

Carlos Rabelo

Maiara e Maraisa

Erivaldo de Carira

Di Piseiro

Big Love

Nadson o Ferinha

24 de junho

Local – Praça do Tanque Grande

Antenor Nunes

Helder Nascimento

Simone Mendes

As Patricinhas do Forró

Fogo na Saia

Willian Maya