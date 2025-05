Confira algumas das vagas de trabalho em destaque no GO Sergipe

Nesta quarta-feira, 21, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio da plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’, destaca algumas das vagas intermediadas em diferentes cidades sergipanas. A ferramenta implementada pelo Governo de Sergipe está aproximando trabalhadores das empresas contratantes.

Para se cadastrar no site GO Sergipe, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. A equipe técnica do NAT também auxilia as pessoas que ainda não têm este acesso com atendimento presencial, na sede do órgão, localizada na rua Santa Luzia, 680, bairro São José. É preciso levar documentos pessoais.

O empregador também é beneficiado com o GO Sergipe. Ele pode recrutar novos talentos de forma mais ágil, informando as necessidades de mão de obra e iniciar a seleção para as empresas. É possível acessar currículos e selecionar profissionais com o perfil procurado.

Já quem busca de cursos de qualificação também podem se inscrever nos programas ‘Qualifica Sergipe’ e ‘Primeiro Emprego’, disponíveis na ferramenta. Outras informações podem ser consultadas via WhatsApp, no número (79) 99958-8865. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe, respectivamente).

Confira algumas das oportunidades mais recentes divulgadas por município:

Aracaju

5 vagas para recuperador de crédito

1 vaga para vendedor pracista

1 vaga para auxiliar de manutenção

3 vagas para atendente de lanchonete

1 vaga para auxiliar administrativo

1 vaga para atendente balconista

1 vaga para assistente de vendas

1 vaga para assistente de compras

1 vaga para operador de caixa

2 vagas para auxiliar de cozinha

1 vaga para técnico de suporte de TI

Barra dos Coqueiros

1 vaga para auxiliar administrativo

3 vagas para instalador reparador de redes e cabos telefônicos.

Lagarto

4 vagas para operador de caixa

4 vagas para fiscal de prevenção de perdas

10 vagas para carpinteiro

10 vagas para servente

10 vagas para pedreiro

10 vagas para armador de ferragens (construção civil)

1 vaga para alinhador de pneus

Itabaiana

2 vagas para servente de construção civil

Nossa Senhora do Socorro

6 vagas para auxiliar administrativo, para PcD

Capela

1 vaga para supervisor de exploração, para PcD

1 vaga para agrícola, para PcD

3 vagas para eletricista de veículos automotores, para PcD

3 vagas para mecânico de manutenção de implementos agrícola, para PcD

Estância

1 vaga para desenhista de cartografia

2 vagas para eletricista de veículos automotores

Foto: João Vitor Lobo/Seteem