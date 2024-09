Confira as 72 vagas de emprego desta segunda-feira disponíveis no NAT

Nesta segunda-feira, 5, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga 72 oportunidades de emprego disponíveis para ampla concorrência, além de vagas afirmativas para mulheres. As oportunidades são para trabalhadores com ou sem experiência comprovada.

Os interessados devem se dirigir à sede da Seteem, onde está o NAT, na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Todos os candidatos devem levar documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Mais informações pelo WhatsApp 79 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Confira abaixo as vagas de hoje:

12 vagas para auxiliar de depósito

Requisitos: ensino médio completo ou em andamento, experiência na área de logística, e- commerce, armazenagem, entrega ou separação de mercadoria, comprovada em CTPS.

2 vagas para serralheiro de ferro

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS).

3 vagas para soldador

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS).

3 vagas para ajudante prático de soldador

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

4 vagas para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para motorista

Requisitos: ensino fundamental completo, habilitação categoria B e experiência comprovada em CTPS.

2 vagas para líder de frente de loja

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para forneiro

Requisitos: fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

3 vagas para pizzaiolo

Requisitos: experiência na função e disponibilidade para trabalhar na cidade de Estância.

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa).

1 vaga para sushiman

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa).

15 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa).

1 vaga para churrasqueiro

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (transporte disponibilizado pela empresa).

2 vagas para confeiteiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

2 vagas para cozinheiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para auxiliar de confeitaria

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para salgadeiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para auxiliar de produção de padaria

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na área de padaria, com comprovação na CTPS.

2 vagas para operador de betoneira

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada na CTPS.

1 vaga para pizzaiolo

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS.

1 vaga para barman

Requisitos: médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS.

2 vagas para garçom

Requisitos: médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS.

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: superior completo em Administração, experiência na função comprovada em CTPS e experiência com o sistema Opex; Apex e Sap.

2 vagas para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função, com mínimo de três meses comprovados em CTPS.

1 vaga para técnica de enfermagem

Requisitos: curso técnico e experiência na função, com três meses comprovados em CTPS.

1 vaga para auxiliar de produção

Sem requisitos.