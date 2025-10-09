Confira as novas vagas disponibilizadas pela Fundat nesta quinta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (08).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Vendedor

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedora

Ensino Médio Completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Representante de atendimento

Ensino Médio Completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Operador de caixa

Ensino Médio Completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do meio

Estoquista

Ensino Médio Completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do meio

Auxiliar de Confeitaria

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Auxiliar de Cozinha

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Supervisor

Ensino Médio completo

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Servente de obras

Alfabetizado com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Passadeira de roupas

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Auxiliar de compras

Ensino superior completo

Com 06 meses de experiências comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Técnico em edificações

Ensino Médio completo

Com 06 meses de experiências sem comprovação em CTPS

Curso em técnico em edificações

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Engenheiro civil

Ensino Superior completo

Com 06 meses de experiências sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Atendente de lanchonete

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Garçom

Ensino Médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Aruana

Auxiliar de sushiman

Ensino médio completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Gesseiro

Não alfabetizado

Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Engenheiro de produção

Ensino Superior completo

Com experiência comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos Freire 3

Projetista

Ensino Médio completo

Com experiência comprovação em CTPS

Domínio do software solidworks

Empresa localizada no bairro Marcos Freire 3

Técnico em eletrônica ou eletromecânica

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos freire 3

Marceneiro

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Cozinheiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado filho

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Cozinheira

Não alfabetizado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Saladeira

Não alfabetizado

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Manicure

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Curso de manicure

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Centro

Manicure

Alfabetizada

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíça

Confira as unidades de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

Ascom Fundat