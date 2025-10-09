Confira as novas vagas disponibilizadas pela Fundat nesta quinta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (08).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Vendedor
Ensino Médio Completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedora
Ensino Médio Completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Representante de atendimento
Ensino Médio Completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Operador de caixa
Ensino Médio Completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do meio
Estoquista
Ensino Médio Completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do meio
Auxiliar de Confeitaria
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Auxiliar de Cozinha
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Supervisor
Ensino Médio completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Servente de obras
Alfabetizado com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Passadeira de roupas
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Auxiliar de compras
Ensino superior completo
Com 06 meses de experiências comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Técnico em edificações
Ensino Médio completo
Com 06 meses de experiências sem comprovação em CTPS
Curso em técnico em edificações
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Engenheiro civil
Ensino Superior completo
Com 06 meses de experiências sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Atendente de lanchonete
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Garçom
Ensino Médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Aruana
Auxiliar de sushiman
Ensino médio completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Gesseiro
Não alfabetizado
Com 06 meses experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Engenheiro de produção
Ensino Superior completo
Com experiência comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos Freire 3
Projetista
Ensino Médio completo
Com experiência comprovação em CTPS
Domínio do software solidworks
Empresa localizada no bairro Marcos Freire 3
Técnico em eletrônica ou eletromecânica
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos freire 3
Marceneiro
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Cozinheiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado filho
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Cozinheira
Não alfabetizado
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Saladeira
Não alfabetizado
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Manicure
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Curso de manicure
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Centro
Manicure
Alfabetizada
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíça
Confira as unidades de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.
