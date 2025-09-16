Confira as vagas de emprego disponibilizadas pela Fundat nesta terça-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça -feira, 16 de setembro. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou qualquer unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, RG, CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos: das 7h às 13h, no CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h nas UQPs dos bairros Santos Dumont, Olaria, Coroa do Meio e Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência
Serviços gerais
Ensino médio completo;
Sem experiência;
Empresa localizada no bairro Luzia.
Estágio
Ensino médio cursando;
Sem experiência;
Disponibilidade para estudantes do turno noturno;
Empresa localizada no bairro Centro.
Social media
Ensino médio completo;
Com experiência sem comprovação em CTPS;
Empresa localizada no bairro Centro.
Cozinheiro
Alfabetizado;
Com experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Atalaia.
Serviços gerais
Ensino fundamental incompleto ou trancado;
Com experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Atalaia.
Operador de telemarketing
Ensino médio completo;
Sem experiência;
Noções básicas em informática;
Empresa localizada no bairro Jabotiana.
Garçonete
Alfabetizado;
Sem experiência;
Vaga afirmativa para mulheres;
Empresa localizada no bairro Centro.
Garçonete
Alfabetizado;
Sem experiência;
Vaga afirmativa para mulheres;
Empresa localizada no bairro Centro.
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo;
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;
Vaga afirmativa para mulheres;
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.
Operador de caixa
Ensino médio incompleto ou trancado;
Com 06 meses de experiência; comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.
Confeiteiro
Alfabetizado;
Com 06 meses de experiência;
Comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Padeiro
Alfabetizado;
Com 06 meses de experiência;
comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Auxiliar de padeiro
Alfabetizado;
Com 06 meses de experiência;
comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Repositor
Ensino médio cursando;
Sem experiência;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Auxiliar de estoque
Ensino médio completo;
em experiência;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Auxiliar de açougue
Alfabetizado;
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Balconista de padaria
Ensino médio completo;
Sem experiência;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Operador de caixa
Ensino médio completo;
Sem experiência;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental incompleto ou trancado;
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Ponto Novo.
Mecânico de manutenção de máquinas
Ensino médio completo;
Com experiência comprovada em CTPS;
Curso em eletromecânica, possuir CNH B;
Empresa localizada no bairro Industrial.
Auxiliar de padeiro
Ensino fundamental completo;
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS;
Residir no Santos Dumont ou nas proximidades;
Empresa localizada no bairro Santos Dumont.
Padeiro
Alfabetizado;
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;
Residir no Santos Dumont ou nas proximidades;
Empresa localizada no bairro Santos Dumont.
Vendedor externo (vaga para PJ)
Ensino médio completo;
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Centro.
Representante Comercial (vaga para PJ)
Ensino médio completo;
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Centro.
Serigrafista
Ensino fundamental incompleto ou trancado;
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Pereira Lobo.
Social media
Ensino médio completo;
Com experiência comprovada em CTPS;
Curso na área de social media;
Empresa localizada no bairro Centro.
Auxiliar contábil
Ensino superior cursando;
Com experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Salgado Filho.
Confeiteiro
Alfabetizado;
Com experiência sem comprovação em CTPS;
Empresa localizada no bairro Salgado Filho.
Cozinheiro
Ensino médio completo;
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Luzia.
Encanador hidráulico
Ensino médio completo;
Com experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Farolândia.
Auxiliar de encanador hidráulico
Ensino fundamental completo;
Com experiência comprovada em CTPS;
Empresa localizada no bairro Farolândia.
Consultor de vendas
Ensino médio completo;
Com experiência comprovada em CTPS;
Desejável que resida no município de Estância ou proximidades;
Empresa localizada no município de Estância.
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Auxiliar de reforma
Ensino fundamental completo;
Sem experiência;
Empresa localizada no bairro Centro.
Auxiliar de lavanderia
Ensino fundamental completo;
Sem experiência;
Empresa localizada no bairro Santa Maria.
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331. Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
Ascom Fundat