Confira as vagas de emprego disponibilizadas pela Fundat nesta terça-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça -feira, 16 de setembro. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou qualquer unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, RG, CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos: das 7h às 13h, no CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h nas UQPs dos bairros Santos Dumont, Olaria, Coroa do Meio e Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência

Serviços gerais

Ensino médio completo;

Sem experiência;

Empresa localizada no bairro Luzia.

Estágio

Ensino médio cursando;

Sem experiência;

Disponibilidade para estudantes do turno noturno;

Empresa localizada no bairro Centro.

Social media

Ensino médio completo;

Com experiência sem comprovação em CTPS;

Empresa localizada no bairro Centro.

Cozinheiro

Alfabetizado;

Com experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Serviços gerais

Ensino fundamental incompleto ou trancado;

Com experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Atalaia.

Operador de telemarketing

Ensino médio completo;

Sem experiência;

Noções básicas em informática;

Empresa localizada no bairro Jabotiana.

Garçonete

Alfabetizado;

Sem experiência;

Vaga afirmativa para mulheres;

Empresa localizada no bairro Centro.

Garçonete

Alfabetizado;

Sem experiência;

Vaga afirmativa para mulheres;

Empresa localizada no bairro Centro.

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo;

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;

Vaga afirmativa para mulheres;

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.

Operador de caixa

Ensino médio incompleto ou trancado;

Com 06 meses de experiência; comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.

Confeiteiro

Alfabetizado;

Com 06 meses de experiência;

Comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Padeiro

Alfabetizado;

Com 06 meses de experiência;

comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Auxiliar de padeiro

Alfabetizado;

Com 06 meses de experiência;

comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Repositor

Ensino médio cursando;

Sem experiência;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Auxiliar de estoque

Ensino médio completo;

em experiência;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Auxiliar de açougue

Alfabetizado;

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Balconista de padaria

Ensino médio completo;

Sem experiência;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Operador de caixa

Ensino médio completo;

Sem experiência;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental incompleto ou trancado;

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Ponto Novo.

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio completo;

Com experiência comprovada em CTPS;

Curso em eletromecânica, possuir CNH B;

Empresa localizada no bairro Industrial.

Auxiliar de padeiro

Ensino fundamental completo;

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS;

Residir no Santos Dumont ou nas proximidades;

Empresa localizada no bairro Santos Dumont.

Padeiro

Alfabetizado;

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;

Residir no Santos Dumont ou nas proximidades;

Empresa localizada no bairro Santos Dumont.

Vendedor externo (vaga para PJ)

Ensino médio completo;

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Centro.

Representante Comercial (vaga para PJ)

Ensino médio completo;

Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Centro.

Serigrafista

Ensino fundamental incompleto ou trancado;

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Pereira Lobo.

Social media

Ensino médio completo;

Com experiência comprovada em CTPS;

Curso na área de social media;

Empresa localizada no bairro Centro.

Auxiliar contábil

Ensino superior cursando;

Com experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Salgado Filho.

Confeiteiro

Alfabetizado;

Com experiência sem comprovação em CTPS;

Empresa localizada no bairro Salgado Filho.

Cozinheiro

Ensino médio completo;

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Luzia.

Encanador hidráulico

Ensino médio completo;

Com experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Farolândia.

Auxiliar de encanador hidráulico

Ensino fundamental completo;

Com experiência comprovada em CTPS;

Empresa localizada no bairro Farolândia.

Consultor de vendas

Ensino médio completo;

Com experiência comprovada em CTPS;

Desejável que resida no município de Estância ou proximidades;

Empresa localizada no município de Estância.

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar de reforma

Ensino fundamental completo;

Sem experiência;

Empresa localizada no bairro Centro.

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo;

Sem experiência;

Empresa localizada no bairro Santa Maria.

Ascom Fundat