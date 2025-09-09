Confira as vagas de emprego disponibilizadas pela Fundat nesta terça-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira, 9. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Promotor de vendas
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência em vendas de motos comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 03 meses de experiência em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Estágio
Ensino médio cursando
Sem experiência
Disponibilidade para trabalho das 8 às 15hrs
Empresa localizada no bairro Palestina
Churrasqueiro
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Residir no bairro Santos Dumont ou nas proximidades
Empresa localizada no bairro Santos Dumont
Auxiliar de padeiro
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Residir no bairro Santos Dumont ou nas proximidades
Empresa localizada no bairro Santos Dumont
Consultor Óptico
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Analista de sistema
Ensino superior cursando
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíça
Estágio em engenharia
Ensino técnico ou superior cursando em engenharia elétrica, eletrônica, biomédica, mecatrônica ou áreas afins
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Técnico em eletrônica
Ensino médio completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Curso técnico em eletrônica, empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Disponibilidade para trabalhar em altura
Empresa localizada no bairro Centro
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Barra dos coqueiros
Servente de obras
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro 18 do Forte
Servente de obras
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Industrial
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.
Ascom Fundat