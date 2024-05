Confira horários, regras e orientações para ter  acesso ao Arraiá do Povo

O colorido das bandeirolas que enfeitam a Orla da Atalaia, principal cartão postal de Aracaju, lembram quem por ali passa que faltam apenas dois dias para o maior festejo junino da capital. Uma realização do Governo do Estado, o Arraiá do Povo tem início neste sábado, 1º, e vai até o dia 30 de junho, levando ao palco 94 atrações durante os 30 dias de festa. Com a proximidade do evento, é importante que sergipanos e turistas fiquem atentos às regras e orientações relacionadas ao horário e acesso à arena de shows.

Para adentrar o espaço, serão disponibilizadas três entradas: o portão A, próximo ao projeto Tamar, é o mais amplo entre os três, e por isso é recomendável que o público dê preferência a essa entrada, por proporcionar mais conforto e agilidade. Já o B fica próximo à pista de skate, enquanto o portão C interliga a arena de shows à Vila do Forró, devendo-se priorizá-lo principalmente para o trânsito entre os dois espaços.

Em relação aos horários, todos os dias os shows do Arraiá do Povo começam às 19 horas; nos dias em que a programação contar com três atrações, a previsão é que os shows sejam encerrados à 1h, enquanto nos dias em que houver quatro atrações, a programação deve ir até as 3h. Já a Vila do Forró funcionará sempre das 17h às 23h, mas vale destacar que somente a praça de alimentação ficará em funcionamento até o horário de encerramento dos shows na arena.

Além disso, é importante reforçar com o público sobre itens permitidos e proibidos durante o acesso aos espaços. Está proibida a entrada com garrafas e copos de vidro; objetos cortantes, perfurantes e pontiagudos, como facas, canivetes, espetos, estilete, etc; cooler ou isopor; armas de fogo. Contudo, está permitido entrar com copos térmicos e bolsas térmicas.

Não pode:

Garrafa e copo de vidro;

Objetos cortantes e perfurantes;

Objetos pontiagudos;

Cooler ou isopor;

Armas de fogo.

Pode:

Copo térmico;

Bolsa térmica.

