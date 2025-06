23 e 24: Confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Aracaju no feriadão de São João

Em virtude do ponto facultativo de segunda-feira, 23, conforme decreto nº 8.180/2025 e do feriado municipal de São João na terça-feira 24 de junho, alguns serviços municipais sofrem alterações nos horários de funcionamento. Com exceção daqueles considerados essenciais, saiba como fica o funcionamento dos órgãos e serviços públicos de Aracaju neste feriado.

Confira o que abre e fecha nestes dias:

Mercados e feiras

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros) funcionam normalmente na segunda, 23, com exceção do mercado Vereador Milton Santos, no Conj. Augusto Franco, que fecha para limpeza. Na terça-feira todos os mercados públicos permanecem fechados, retomando as atividades na quarta (25).

A feira livre localizada ao lado do Batistão, no bairro 13 de Julho, será antecipada para a segunda(23).

Operacional

A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alteração no cronograma.

Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes.

Os ecopontos da cidade, o programa Cata Treco e a coleta seletiva funcionam sem alterações de horário no dia 23, suspendendo as atividades no dia 24, feriado de São João.

Parques e Chica Chaves

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 5h às 18h.

Já o Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas, além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN) e o Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais (Gripário) que passa a atender todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vai funcionar apenas com o acolhimento noturno.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família, retornando ao funcionamento na quarta-feira, 25.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) e o Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) não funcionarão, retomando os atendimentos na quarta-feira, 25, a partir das 7h.

SMTT

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que os serviços estarão suspensos dias 23 e 24. Com isso, o Programa Atende, o Núcleo de Perícia e os demais serviços estarão temporariamente indisponíveis. Após o ponto facultativo do dia 23 e feriado de São João no dia 24, os serviços serão retomados na quarta-feira, 25, a partir das 7 h, seguindo o horário normal de funcionamento

Assistência Social

Os serviços da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) ficarão suspensos temporariamente durante o feriado.

Neste período, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a Diretoria de Gestão Social da Habitação e Cadastro Único não funcionarão.

Apenas as unidades de acolhimento permanecem com os serviços interruptos e o conselho tutelar em regime de plantão.