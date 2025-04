Confira  o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Aracaju no feriado de 1º de maio

Em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira, 1º de maio, a Prefeitura de Aracaju divulga os detalhes sobre o funcionamento dos serviços públicos. Apenas os serviços essenciais seguirão em atividade durante a data. Já os demais órgãos e repartições retomam o expediente normalmente na sexta-feira, 02/05.

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vai funcionar apenas com o acolhimento noturno.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família, Centro de Atendimento e Triagem à Síndrome Gripal e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento na sexta-feira, 2.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) e o Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) não funcionarão, retomando os atendimentos na sexta-feira, 2, a partir das 7h.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Maria Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), funcionarão das 6h às 13h.

As feiras livres dos bairros Santos Dumont e Jabotiana ocorrem sem alteração.

Operacional

A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alteração no cronograma.

Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes.

Os ecopontos da cidade, o programa Cata Treco e a coleta seletiva não funcionam.

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h.

Já o Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Assistência Social

Os serviços da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) ficarão suspensos temporariamente durante o feriado do 1º de maio.

Neste período, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a Diretoria de Gestão Social da Habitação e Cadastro Único não funcionarão.

Apenas as unidades de acolhimento permanecem com os serviços interruptos e o conselho tutelar em regime de plantão.

Defesa Social e Cidadania

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA), como serviço essencial, funcionará normalmente durante todos os dias da Semana Santa, para atendimento de ocorrências pelo telefone 153.

A Defesa Civil durante os dias da Semana Santa permanecerá com equipes no plantão, para atendimento às demandas que possam surgir por meio do número emergencial 199.

SMTT

Os serviços do Centro de Controle Operacional (CCO) funcionará normalmente, 24 horas por dia, para demandas emergenciais no trânsito. Qualquer cidadão pode acionar o número 118 para denunciar irregularidades ou solicitar apoio emergencial. Já os serviços ofertados pelo Programa Atende e pelo Núcleo de Perícia Médica não funcionarão no feriado, sendo retomados na sexta-feira, 2, de 7h às 17h.