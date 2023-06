Confira o que abre e o que fecha no feriadão de Corpus Christi em Sergipe

O feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (08), e o ponto facultativo do da sexta-feira (09), alteram o funcionamento de serviços em Sergipe, incluindo órgãos públicos, exceto os que prestam serviços considerados essenciais em Sergipe.

Centro comercial

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no dia 8, as lojas estão autorizadas a funcionar das 8h às 14h. Já na sexta-feira (9), o funcionamento é normal, das 8h às 18h.

Supermercados

Os supermercados podem abrir na quinta-feira (08). Segundo a Associação Sergipana de Supermercados (ASES), o horário de funcionamento ficará a critério de cada rede.

Mercados e Feiras Livres

Nesta quinta-feira, os mercados Antônio Franco, Thales Ferraz e Maria Virgínia Leite Franco, na região central, assim como os setoriais, nos bairros, abrirão das 6h às 12h. Na sexta-feira, funcionarão normalmente.

As feiras livres de bairros de quinta e sexta-feira ocorrem nos dois dias, normalmente.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as agências não funcionam no feriado do dia 8. No dia 9, abrem normalmente.

Shoppings

Aracaju Parque (capital): lojas âncoras e megalojas abrem das 13h às 21h; lojas satélites, das 14h às 20h; o setor de alimentação funciona das 12h às 22h.

Jardins e Riomar (capital): os setores de alimentação e lazer funcionam das12h às 21h; grandes lojas das 13h às 21h; e lojas e quiosques das 14h às 20h.

Prêmio (N. S. do Socorro): a praça de alimentação funciona 12h às 22h, e lojas e quiosques das 14h às 20h.

Peixoto (Itabaiana): o setor de alimentação funciona das 12h às 22h; e as lojas das 14h às 20h.

Correios

Os Correios informam que na quinta-feira, 8, dia de Corpus Christi, não haverá atendimento nas agências sergipanas. Na sexta-feira, 9, o funcionamento ocorrerá normalmente e no sábado, 10, estarão abertas apenas as unidades franqueadas Augusto Franco, Santo Antônio e Desembargador Maynard em Aracaju.

Saúde

Aracaju – Estarão abertas para atendimento médico as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, com serviço 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais). A Maternidade Municipal Lourdes Nogueira funcionará normalmente.

O Centro de Atendimento à Síndrome Gripal funcionará das 7h às 19h, na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, Coroa do Meio. Já a sede administrativa da SMS e as Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas, retomando na segunda, 12. A vacinação na Marinete do Forró está mantida na sexta e sábado, das 14h às 17h.

Já os pontos de vacinação nos três shoppings da capital retomam na segunda, 12. Também na segunda-feira, 12, retomam os atendimentos do Programa Ver a Vida. O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) não funcionará nestas datas, retomando os atendimentos na segunda-feira, 12, a partir das 7h.

A urgência odontológica funcionará todos os dias, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, Farolândia.