Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Sergipe

Nesta quinta-feira, dia 30 de maio, é feriado de Corpus Christi em Sergipe e por conta disso, o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais, assim como órgãos públicos, terão alterações.

Na sexta-feira (31), é ponto facultativo estadual.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 30 de maio, quinta-feira, feriado de Corpus Christi.

Centro comercial

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), algumas lojas devem abrir até às 14h no feriado. Já na sexta, o funcionamento será normal, das 8h às 18h.

Supermercados

A Associação Sergipana de Supermercados informou que os estabelecimentos ficam liberados a abrir.

Mercados e feiras

Os mercados centrais de Aracaju, Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), funcionarão das 6h às 13h.

Shoppings

Os shoppings funcionam em horários diferenciados no feriado e na sexta-feira, abrirão normalmente.

Aracaju Parque (capital): o setores de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h. Lojas satélites e quiosques, das 14 às 20h; lojas âncoras e megalojas, 13h às 21h.

Jardins (capital): no feriado, os setores de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h; grandes lojas das 9h às 21h; lojas e quiosques das 14h às 20h.

Prêmio (N. S. do Socorro): o setor de alimentação funciona das 12h às 22h; lojas e quiosques, das 14h às 20h; supermercado das 8h às 20h.

Serviços

A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alteração no cronograma. Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes.

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira.

A urgência odontológica também funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, localizado na Coroa do Meio, funcionará normalmente, das 7h às 19h, durante o feriado e ponto facultativo, e, também, no final de semana, no mesmo horário.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento na segunda-feira (3). Os atendimentos do Programa Ver a Vida não funcionarão, retornando na segunda. O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) não funcionará nesta quinta e sexta-feira, dias 30 e 31, retomando os atendimentos na segunda, dia 3, a partir das 7h. Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Hemose

O Hemose abre nesta quarta-feira, 29, das 7h30 às 17h. No feriado do dia 30, o Hemocentro estará fechado. Na sexta-feira, dia 31, o Hemose funciona das 7h às 11h.

Lazer

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30. A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA) não funcionará.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, não funcionará.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão normalmente das 8h às 17h.