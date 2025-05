Confira o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador em Sergipe

Neste 1º de maio, quinta-feira, é o Dia Mundial do Trabalho, e é feriado nacional. Em Sergipe, alguns serviços apresentam mudanças; confira os horários.

Centro de Aracaju

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju informa que as lojas do Centro da capital não vão abrir durante o feriado. O funcionamento segue regular na sexta-feira.

Agências bancárias

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º, quinta-feira, feriado nacional pelo Dia do Trabalho. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Na sexta-feira (02), o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Shoppings

Shopping Jardins: restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer abrirão do meio-dia às 21 horas. As lojas e os quiosques estarão fechados. Supermercado, academia e cinema funcionarão de acordo com os horários estabelecidos por suas respectivas redes.

Shopping RioMar: restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer abrirão do meio-dia às 21 horas. As lojas e os quiosques estarão fechados. Supermercado, academia e cinema funcionarão de acordo com os horários estabelecidos por suas respectivas redes.

Aracaju Parque Shopping: Ceac, lotérica e lojas estarão fechadas. As áreas de alimentação e lazer estarão abertas das 12h às 22h. O cinema e a academia seguem os horários das redes.

Shopping Prêmio: supermercado, lojas e quiosques estarão fechados. Restaurantes e praça de alimentação abrem das 12h às 22h. O cinema abre das 13h30 às 21h.

Shopping Peixoto: lojas, supermercado, lotérica, Ceac e cartório estarão fechados. Praça de alimentação, restaurantes e quiosques abrem das 12h às 22h. Academia abre das 8h às 12h e o cinema segue programação da rede.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Maria Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), funcionarão das 6h às 13h.

As feiras livres dos bairros Santos Dumont e Jabotiana ocorrem sem alteração.

Coleta de lixo e limpeza

– A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alteração no cronograma.

-Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes.

-Os ecopontos da cidade, o programa Cata Treco e a coleta seletiva não funcionam.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Banco de Leite Humano Marly Sarney e Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), não funcionarão no dia feriado do Dia Mundial do Trabalho.

Os serviços de urgência funcionarão normalmente.

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h); Avenida Desembargador Maynard, S/N, Bairro Cirurgia

Urgência Odontológica (das 7h às 19h); Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança | Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica (24h); Hospital São Lucas | Rua Cel. Stanley da Silveira, nº 33, Bairro São José

Urgência Ortopédica (24h); Hospital Renascença | Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vai funcionar apenas com o acolhimento noturno.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família, Centro de Atendimento e Triagem à Síndrome Gripal e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento na sexta-feira, 2.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) e o Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) não funcionarão, retomando os atendimentos na sexta-feira, 2, a partir das 7h.

Defesa Social e Cidadania

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA), como serviço essencial, funcionará normalmente durante o feriado para atendimento de ocorrências pelo telefone 153. A Defesa Civil durante os dias da Semana Santa permanecerá com equipes no plantão, para atendimento às demandas que possam surgir por meio do número emergencial 199.

Ipesaúde

Nesta quinta-feira, dia 1º de maio, o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Sergipe (Ipesaúde) terá seu funcionamento alterado. As unidades da autarquia em Aracaju e no interior estarão fechadas.

Já os serviços de urgência funcionarão normalmente:

– Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h);

Avenida Desembargador Maynard, S/N, Bairro Cirurgia

– Urgência Odontológica (das 7h às 19h);

Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança | Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

– Urgência Pediátrica (24h);

Hospital São Lucas | Rua Cel. Stanley da Silveira, nº 33, Bairro São José

– Urgência Ortopédica (24h);

Hospital Renascença | Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho

Ferreira Costa

A Ferreira Costa informou que, durante o feriado do Dia do Trabalhador, a loja de Aracaju permanecerá fechada.