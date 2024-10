CONFIRA OPORTUNIDADES DE EMPREGO INTERMEDIADAS PELO NAT NESTA SEGUNDA-FEIRA; A SEMANA INICIA COM 27 VAGAS

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga 27 oportunidades de emprego disponíveis para o mercado de trabalho nesta segunda-feira, 28.

As vagas estão distribuídas para pessoas com e sem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Os trabalhadores devem se cadastrar no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Há vagas afirmativas para mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD), neste último caso, é necessário apresentar junto à documentação, o laudo médio atualizado. Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-0027.

As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Nova listagem de oportunidades será divulgada na próxima quarta-feira.

Vejas as vagas disponíveis:

4 vagas para camareira

Requisitos: ensino fundamental completo.

4 vagas para auxiliar de refrigeração

Requisitos: necessário ensino médio completo, habilitação AB, com ou sem experiência na função.

4 vagas para encanador

Requisitos: ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na função, com ou sem comprovação em CTPS.

3 vagas para atendente de lanchonete

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

2 vagas para auxiliar de confeitaria

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

2 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo.

2 vagas para eletricista

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na função, comprovada em CTPS, e habilitação categoria A.

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para cozinheira

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de cozinha

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de serviços gerais

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para repositora

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

1 vaga para empacotador

Requisitos: experiência na função.