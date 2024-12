Confira programação cultural da semana natalina na Vila do Natal Iluminado

A semana do Natal chegou, e a Vila do Natal Iluminado segue a todo vapor com uma grande programação. O espaço, montado pelo Governo do Estad, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, traz atrações diversificadas para os dias natalinos. Vale lembrar que a Vila segue até o dia 5 de janeiro, com uma programação cultural, religiosa e de lazer, todos os dias, sempre das 17h às 23h.

Os espetáculos teatrais da Vila do Natal Iluminado são apresentados em sessões gratuitas, às 18h30 e 20h30, e em espaço com capacidade para até 100 pessoas. Já as apresentações musicais acontecem diariamente, sempre às 17h, 18h30 e 20h30.

Além da programação cultural com teatro e musicais, será realizada na noite de Natal, em 25 de dezembro, a última edição da Parada Natalina. O desfile sai do Mundo Maravilhoso da Criança e vai até a Praça de Eventos da Orla, onde fica a Vila do Natal, sendo composto por diversas atrações artísticas, das tradicionais às mais novas, que vão de anjos e bailarinas a componentes de circo passeando pela avenida. Ao final, a grande atração: um carro com o Papai Noel, que, ao lado da Mamãe Noel, enche de sorrisos aracajuanos e turistas.

O espaço também conta com muitas outras atrações como a Casa do Papai Noel, igreja, montanha-russa, pista de patinação no gelo, Arena Gamer, espaço recreativo, personagens temáticos, roda-gigante, espaço multissensorial e uma ampla praça de alimentação.

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Confira a programação da semana na Vila do Natal Iluminado:

Teatro

23/12 (segunda-feira)

18h30 – ‘O Reisado do Cheiroso’ (Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso)

20h30 – ‘Auto do Menino Deus: uma folia nordestina’ (Cia Arte em Movimento)

24/12 (terça-feira)

18h30 – ‘Balaio de contos, cantos e encantos’ (Coletivo Cênico)

20h30 – ‘Presépio do Cheiroso’ (Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso)

25/12 (quarta-feira)

18h30 – ‘O Leãozinho nervoso’ (Grupo Raízes)

20h30 – ‘Os Três Porquinhos’ (Grupo Raízes)

26/12 (quinta-feira)

18h30 – ‘O Natal Mágico da Trupe’ (Trupe Kadraba)

20h30 – ‘Tá caindo fulô: Auto do Deus Menino’ (Grupo de Teatro Imbuaça)

Música

23/12 (segunda-feira)

17h – Ários Maia

18h30 – Sarah Barros

20h30 – Núbia Faro

24/12 (terça-feira)

18h30 – Luiza Lu

20h30 – Eliedson e banda

25/12 (quarta-feira)

18h30 – Torugo Teles

20h30 – Grupo Vocal Sirius

26/12 (quinta-feira)

17h – Duo Vocal

18h30 – Renato Carmelo

20h30 – Cissy Freitas

Foto: Thiago Santos