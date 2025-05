Confira quase 500 vagas de trabalho em destaque na plataforma GO SE

Ferramenta digital do Governo do Estado aproxima trabalhadores das oportunidades em todo o estado

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, por meio da plataforma digital do NAT ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’, destaca nesta segunda-feira (26), algumas das vagas intermediadas em diversas cidades sergipanas, com colocações em diferentes níveis de escolaridade, para as quais é possível se candidatar sem sair de casa.

São quase 500 oportunidades disponibilizadas para capital e interior do estado, sendo algumas delas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD). O trabalhador que preferir também pode buscar o atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), órgão vinculado à pasta e que fica localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Veja algumas das chances disponíveis:

Aracaju

2 vagas para repositor (PcD)

1 vaga para vendedor de comércio varejista

3 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias

2 vagas para operador de caixa (PcD)

1 vaga para auxiliar de estoque

1 vaga para fiscal de mecânico de autos

6 vagas para auxiliar de armazenamento

1 vaga para técnico de suporte (PcD)

1 vaga para assistente de compras

1 vaga para assistente de vendas

1 vaga para auxiliar administrativo

3 vagas para atendente de lanchonete

5 vagas para recuperador de crédito

Lagarto

4 vagas para operador de caixa

1 vaga para alinhador de pneus

4 vagas para fiscal de prevenção de perdas

10 vagas para armador de ferragens (construção civil)

10 vagas para almoxarife

10 vagas para servente de obras

10 vagas para pedreiro

10 vagas para carpinteiro

10 vagas para auxiliar de almoxarifado

Capela

1 vaga para supervisor de exploração agrícola (PcD)

3 vagas para mecânico de manutenção de implementos agrícolas (PcD)

3 vagas para m eletricista de manutenção em geral (PcD)

Barra dos Coqueiros

3 vagas para instalador- reparador de redes e cabos telefônicos

Estância

2 vagas para eletricista de instalações de veículos automotores

1 vaga para desenhista de cartografia

1 vaga para cadista (desenhista técnico de arquitetura)

1 vaga para motorista de caminhão

Itabaiana

2 vagas para servente de obras

Neópolis

1 vaga para tratorista agrícola

