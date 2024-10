CONGRESSO AVIVA SERGIPE 2024 SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

O Ministério Internacional Nova Dimensão (Mind) realiza, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, o Congresso Aviva Sergipe, um dos mais aguardados eventos evangélicos do estado. Em sua 12ª edição, o congresso já se consolidou como um dos principais encontros de adoração e formação espiritual, reunindo anualmente centenas de participantes na cidade de Umbaúba.

Com uma programação intensa que abrange três dias, o evento contará com ministrações, atos proféticos, oficinas, louvor e adoração, proporcionando aos participantes uma imersão espiritual profunda. Serão discutidas centenas de pautas que dialogam com a espiritualidade cristã, além de momentos de oração e compartilhamento da fé.

A Apóstola Elza Santana, presidente do Mind, destaca que o Aviva Sergipe é um “ajuntamento edificante para aqueles que desejam experimentar algo novo de Deus”. “É um encontro para aqueles que buscam mais da gloriosa presença do nosso Deus. Será um tempo de mergulho profundo na comunhão com o Pai e um reabastecimento espiritual”, afirmou a líder.

Ela acrescentou, ainda, que o evento marca uma nova estação no calendário ministerial. “Será uma oportunidade para os discípulos renovarem sua comunhão com a identidade ministerial, fortalecerem sua fé como seguidores de Jesus e se alimentarem de algo novo da mesa do Grande Rei”, ressaltou.

“O Congresso Aviva Sergipe será um momento de renovo e restauração dos céus para todos, crendo que o nosso Deus derramará muitas bençãos na vida de cada participante”, completou a apóstola Elza.

As inscrições custam R$ 30,00 e outras informações estão disponíveis na página oficial do Mind no Instagram, através deste link: https://www.instagram.com/mindsede

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação