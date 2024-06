Conheça a trajetória de vida da pré-candidata a vereadora de Rosário, Waltercya Bezerra

A assistente social e apóstola, Waltercya Bezerra Araujo, é pré-candidata a vereadora de Rosário do Catete (SE) pelo partido União Brasil. Ela pretende propor projetos inovadores nas áreas da saúde e da educação. Dentre as propostas de campanha da pré-candidata estão: buscar recursos para criar o primeiro Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista (TEA) do município. Que oferecerá atendimento especializado na saúde e educação para alunos atípicos com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

Além disso, a apóstola Waltercya pretende buscar mais emendas para realização de exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde com recursos próprios de Rosário. Outra proposta é buscar recursos para criação de centros de reabilitação para dependentes químicos e de álcool no município.

Waltercya Bezerra será a ligação entre o povo e o governo municipal de Rosário do Catete, que atuará de acordo com os interesses e o bem-estar dos rosarenses. “Eu sempre pensei em abraçar as pessoas, sempre tive meu pensamento no bem comum para todos. Desejo fortalecer a saúde e a educação do nosso município com seriedade e competência”, destacou.

Quem é a pré-candidata? A apóstola Waltercya Bezerra, tem 41 anos, é cristã, juíza de paz, assistente social e mãe de Miguel Sotero. Ela é filha sanguínea da apóstola Eliane Bezerra e Arício Araújo e foi adotada pela professora Josefina Sotero e pelo senhor Válter Teles. A apóstola tem experiência com os programas sociais do Governo Federal e já atuou como gestora do Programa Bolsa Família. Na época, 86 famílias de Rosário do Catete foram contempladas pelo programa em apenas 3 meses. Além disso, a pré-candidata a vereadora tem experiência na gestão pública, pois já trabalhou como secretária adjunta de saúde e do gabinete da Prefeitura de Rosário. Atuou também como coordenadora de obras e infraestrutura de Rosário. Ela é filiada ao partido União, que é liderado pelo atual prefeito de Rosário, César Resende.

Na última eleição, Waltercya Bezerra conseguiu um número expressivo de votos para deputada estadual. Ela ficou como suplente para o cargo estadual.

Trabalho Voluntário – A pré-candidata a vereadora, Waltercya Bezerra, realiza um trabalho voluntário para ajudar as pessoas e famílias que sofrem com a dependência química e do álcool. Os dependentes químicos de Rosário do Catete são encaminhados para a Bahia para uma reabilitação de forma gratuita. Ademais, ela ajuda as pessoas que estão no processo de entrada da aposentadoria e outros benefícios.

Capacitação – A apóstola Waltercya Bezerra tem se preparado para as eleições de 2024. Recentemente, ela participou da “Capacitação de defesa Lilás formando lideranças femininas”.

Apoio da pré-candidatura – Na pré-campanha para vereadora de Rosário do Catete, a apóstola Waltercya Bezerra conta com o apoio do professor Walter Sotero e do médico vascular Clarindo Marques.

Além disso, também apoiam a pré-candidata: a Bispa Ana, o Bispo Jandson Iago Sotero, Isaac Sotero, Glenda Sotero, o ex-jogador Robson, Daniela do Vale, Jailson Policial, Pr. José Armando e Pr. Marcos Vinícius.

Por Jamili Vasco