CONJUNTO DE MÚSICA RENANTIQUE REALIZA CONCERTO EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DO SANTUÁRIO SÃO JOSÉ

Para celebrar os 100 anos do Santuário São José, o Conjunto de Música Antiga Renantique realiza um concerto especial, no dia 27 de setembro, às 19h, na Igreja São José, em Aracaju.

O evento faz parte da série ‘Ouvindo a História’ que está na sexta edição e contará, também, com a participação da Profa. Dra. Verônica Nunes, que vai proferir uma pequena palestra sobre a história do templo religioso.

No repertório, o Renantique traz “A MADONA NEGRA – LIVRO VERMELHO DE MONTSERRAT: Canções & Danças dos peregrinos do Mosteiro de Montserrat (séc. XIV)”. As músicas têm uma história interessante: por volta do ano 1025, o abade Oliva de Ripoll transformou uma das quatro capelas que abrigavam o monte de Montserrat, perto de Barcelona, num mosteiro dedicado à Vírgem. No ano de 1409, o Papa Bento XIII elevou-o à categoria de Mosteiro. Desde os tempos antigos, os peregrinos iam lá convencidos do poder milagroso da Vírgem de Montserrat, uma bela escultura em estilo românico do final do século XII ou início do século XIII que foi levada para o mosteiro assim que sua primeira igreja foi construída.

Em Montserrat sempre funcionou um scriptorium cuja produção, quase toda, desapareceu no ano de 1811, com um incêndio no mosteiro provocado pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Felizmente um de seus códices mais preciosos foram salvos de todo o fogo, o Llibre Vermell, assim chamado por sua encadernação em veludo vermelho que data a partir do final do século XIX. Esta é uma miscelânea religiosa copiada, em sua maior parte, por um único indivíduo durante a última década do século XIV.

O diretor artístico do Renantique, Emmanuel Vasconcellos, explica uma particularidade desta peça sacra. “Os peregrinos geralmente permaneciam em Montserrat e quando faziam vigília na igreja da Vírgem Maria de Montserrat queriam cantar e dançar e também queriam fazer isso dia após dia na área externa da igreja. Estas canções foram feitas para que pudessem ser cantadas e dançadas”, explica.

A professora, Verônica Nunes, já participou de várias apresentações do Renantique trazendo seu conhecimento histórico sobre Sergipe e destaca este papel do grupo no resgate musical medieval e renascentista. “O Renantique tem uma equipe que se debruça na pesquisa de autores, músicas, instrumentos e que tem dado uma enorme contribuição ao Estado. Neste repertório eles trazem todo um cancioneiro medieval dedicado à Nossa Senhora. Eu vou falar sobre a criação da paróquia, mostrar sua extensão original e o estilo arquitetônico da Igreja São José”, disse.

Patrimônio de Aracaju

Em abril de 2024, através da Lei Municipal n. 5905/24 de autoria do vereador Ricardo Marques (@ricardomarques_rm), aprovado de forma unânime pelos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, o Renantique passou a ser reconhecido como Patrimônio Cultural Material e Imaterial da cidade de Aracaju.

Ouvindo a História é uma série idealizada pelo Renantique em 2001, que consiste na realização, até o final deste ano de 2024, de nove concertos didáticos em ambientes históricos da capital sergipana através da Emenda Impositiva nº 149 da Câmara Municipal de Aracaju, do projeto de fomentação cultural da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU – @funcaju) e da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Concerto Ouvindo a História

Local: Igreja São José – Praça Tobias Barreto, 248 – Aracaju/SE

Data: 27 de setembro de 2024

Horário: 19h

Entrada franca

Foto assessoria

Por Juliana Almeida