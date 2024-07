Conjunto de Música Antiga Renantique realiza concerto pelos 204 anos de Sergipe

A apresentação faz parte da série “Ouvindo a História” e traz no repertório coleção de peças do Brasil colonial e imperial

O Conjunto de Música Antiga Renantique apresenta o quarto concerto da série ‘Ouvindo a História’. Desta vez, a apresentação comemora os 204 anos da Emancipação Política de Sergipe. Em 8 de julho de 1820, o rei do Brasil e de Portugal, D. João VI, assinou no Rio de Janeiro a Carta Régia que autorizava Sergipe d’El Rey a ter seus próprios governantes, ou seja, a emancipar-se politicamente da Bahia.

O Renantique, dentro de seu vasto repertório, vai apresentar a coleção de peças do Brasil colonial e imperial, partindo de Portugal do século XVI com os vilancicos ibéricos dos cancioneiros portugueses. O concerto acontece no próximo dia 05, às 16h, no Palácio-Museu Olímpio Campos, em Aracaju, com entrada franca.

Neste concerto, haverá a participação especial da Profa. Dra.Verônica Nunes que vai apresentar a história, elementos e características arquitetônicas do prédio Palácio-Museu Olímpio Campos e abordará, especificamente, os contextos sócio-políticos e econômicos dos dois painéis de Jordão Oliveira (1900-1980) no hall de entrada.

Patrimônio Cultural

Em abril de 2024, através do Projeto de Lei 284/2023 de autoria do vereador Ricardo Marques, aprovado de forma unânime pelos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, o Renantique passou a ser reconhecido como Patrimônio Cultural Material e Imaterial da cidade de Aracaju.

‘Ouvindo a História’ é uma série idealizada pelo Renantique em 2001, que consiste na realização, até o final desse ano, de nove concertos didáticos em ambientes históricos da capital aracajuana. O projeto foi apoiado através da Emenda Impositiva nº 149 da Câmara Municipal de Aracaju, do projeto de fomentação cultural da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU) e da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Serviço

Concerto Ouvindo a História

Local: Palácio-Museu Olímpio Campos – Praça Fausto Cardoso – Centro.

Data: 05 de julho de 2024

Horário: 16h

Entrada franca

