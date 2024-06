Conselheiros empossados celebram avanços em políticas ambientais

Os novos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), empossados no dia 5 de maio, celebraram os avanços e destacaram a importância de medidas para a resolução dos desafios e mudanças climáticas que estão acometendo as cidades do mundo. Na ocasião, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, assinou o Decreto n° 7.663, que cria a Unidade de Conservação do Lamarão, e apresentou o Plano de Manejo da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal do Poxim.

O Conselho Municipal do Meio Ambiente é composto por 38 membros, sendo 19 titulares e 19 suplentes. Consultivo, o órgão tem a finalidade de formular e propor diretrizes de ação governamental na esfera ambiental e exercer o controle social das políticas públicas de proteção e preservação do meio ambiente. Todos os membros são representantes do poder público, da sociedade civil, de instituições ou conselhos de classe e de instituições de ensino. Os novos empossados atuarão durante o biênio 2024-2026, e poderão ser reconduzidos ao cargo por igual período.

O coordenador operacional da Defesa Civil de Aracaju, Nélison Luís dos Santos, 33 anos, empossado durante a solenidade, afirma que as três medidas realizadas pela administração municipal demonstram o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável da capital sergipana.

“A Defesa Civil atua na cidade principalmente mapeando as áreas de risco. Estamos em contato direto com várias áreas da cidade e naturalmente conseguimos fiscalizar situações como desmatamento ou invasões que possam impactar as unidades de conservação. Essas políticas estão ligadas às ações preventivas que a Defesa Civil realiza na cidade. Esse momento é importantíssimo, visto que teremos essa maior integração com os conselheiros que vai fazer total diferença na tomada de decisões”, diz Nélison.

Para o novo conselheiro e representante da Secretaria Municipal da Educação (Semed), Williams dos Santos, este é um momento muito importante porque consolida uma política municipal de conservação e preocupação com o meio ambiente. “A Semed chega para contribuir na perspectiva da educação. Nosso papel é construir a base educacional do meio ambiente, porque sabemos que todo processo de sensibilização das pessoas começa a partir disso. O papel do conselheiro titular e do suplente é trazer as pautas da educação ambiental para serem discutidas no âmbito do conselho. Para isso, haverá um planejamento seguindo um regimento que já existe no órgão”, detalha.

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), Dilson Luiz, diz que essa nova formação do Conselho vem ratificar o compromisso com o meio ambiente. “É um dia simbólico para a capital, onde está sendo criada uma nova Unidade de Conservação, colocando Aracaju em um nível elevado de preparo. O plano de manejo para a bacia do rio Poxim também é muito importante, até porque é uma das grandes bacias de drenagem urbana da cidade. A Prefeitura de Aracaju está de parabéns. Espero contribuir da melhor maneira possível para que todos tenhamos mais um meio ambiente sustentável e equilibrado para as próximas gerações”, declara.

A diretora do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Carolina Nunes Costa, descreve que é um “prazer fazer parte do Conselho e poder contribuir na parte de pesquisa, ensino e formação de profissionais que atuam nessa área”.

“Um Conselho desse dentro de uma cidade é extremamente importante e válido. Esta iniciativa é formada por diversos órgãos e entidades. Além da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria do meio Ambiente, nós temos o judiciário compondo a equipe, órgãos ambientais, instituições privadas, tudo isso para pensar em ações preventivas, ou mesmo corretivas, que vão atuar em benefício da nossa capital”, explica.

Foto: Alberto Cézar/PMA