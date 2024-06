Conselho de Educação Física interdita três academias em Socorro

Durante visita em cinco academias de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, o Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região Sergipe fechou três delas por falta de registro no Conselho e ausência de alvará da Vigilância Sanitária. Segundo a agente de fiscalização do Conselho, Caroline Martins, todo estabelecimento que ofereça espaços para práticas de atividades físicas dever ter registro na entidade, um responsável técnico e, naturalmente, o alvará da vigilância sanitária municipal.

“A fiscalização é crucial para garantir que os estabelecimentos estejam cumprindo todas as normas legais e sanitárias, e que tenha sempre um profissional registrado no local, proporcionando um ambiente seguro para os usuários. Estabelecimentos que não seguem essas normas colocam em risco a saúde e segurança dos praticantes.” Destacou Caroline. A operação realizada em Socorro contou com a participação da da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária.

As três academias interditadas só poderão voltar a funcionar após regularizarem suas situações junto ao Conselho Regional de Educação Física e à Vigilância Sanitária de Socorro. “Os proprietários dos estabelecimentos interditados devem procurar esses dois órgãos para regularizar as pendências. Enquanto isso não for feito, as academias permanecerão fechadas. Além disso, é importante lembrar que violar o lacre de interdição é crime, conforme o artigo 336 e o artigo 330 do Código Penal.

