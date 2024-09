CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PROMOVE FÓRUM DE PRESIDENTES DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE

Aracaju se prepara para receber, no dia 18 de setembro, o Fórum de Presidentes dos CREAs das Regiões Norte e Nordeste. O evento, que vai ocorrer no Quality Hotel, tem como anfitrião o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), traz na pauta debates estratégicos que visam fortalecer a colaboração entre os Conselhos dessas regiões, abordando os desafios específicos de cada um, como políticas públicas para o setor, inovação tecnológica, ética profissional, fiscalização e capacitação.

O presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz, destaca que a importância do Fórum reside na oportunidade de debater e compartilhar ações e projetos bem-sucedidos que já estão sendo implementados em diferentes estados, promovendo um intercâmbio de boas práticas que podem ser replicadas em outras regiões. Além disso, serão discutidos os principais desafios enfrentados por cada Conselho Regional, buscando estratégias colaborativas para aprimorar a atuação institucional e o atendimento aos profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências em seus respectivos estados.

“O Fórum visa não apenas melhorar a eficiência administrativa e operacional dos CREAs, mas também garantir que o Sistema continue a desempenhar um papel fundamental na valorização profissional e no desenvolvimento de soluções sustentáveis ​​para a sociedade. O Fórum proporcionará um ambiente de cooperação, essencial para garantir que as demandas dos profissionais sejam atendidos com agilidade e qualidade, fortalecendo o compromisso dos Conselhos com a excelência nos serviços prestados”, avalia Dilson Luiz.

