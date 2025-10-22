Consórcio Metropolitano garante ônibus gratuito e com ar para o FASC  

Durante os quatro dias do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), que acontece de 20 a 23 de outubro, o Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) da Grande Aracaju vai disponibilizar linhas especiais e totalmente gratuitas ligando os principais terminais da capital ao município de São Cristóvão. A decisão de disponibilizar transporte gratuito para o festival foi unânime pelo colegiado do Consórcio, após solicitação da prefeita de Aracaju e presidente do CTM, Emília Corrêa, e tem como objetivo facilitar o acesso do público às atividades culturais e promover a mobilidade de forma segura e democrática.

Os ônibus das linhas especiais sairão dos terminais Centro, DIA e Sul (Atalaia) com horários variados de acordo com os dias do evento. Nos dias 20 e 21, as partidas ocorrem às 18h, 19h, 20h e 21h. Já nos dias 22 e 23, os ônibus circularão em novos horários, iniciando às 12h e prosseguindo 14h, 16h, 18h, 19h30 e 20h30. Em todos os trajetos, o retorno para Aracaju será realizado a partir da Rua Vinte e Quatro, em São Cristóvão, com saídas às 00h, 01h, 02h e 03h da manhã.

As linhas especiais terão pontos de parada estratégicos, incluindo os terminais Zona Oeste e Campus, além do Pórtico de São Cristóvão, facilitando o deslocamento dos participantes até o centro histórico da cidade, onde acontece o festival. Todas as viagens seguirão o mesmo trajeto no percurso de ida e volta, com partidas pontuais nos horários definidos.

Também foi anunciado que os ônibus que irão operar nas linhas especiais para o Festival de Artes de São Cristóvão serão climatizados para garantir mais conforto aos usuários durante os deslocamentos.

Decisão aceita pelo CTM após solicitação da prefeita Emília Corrêa

Em reunião extraordinária do CTM, realizada dia 10 de outubro, foram aprovadas por unanimidade as propostas apresentadas pela prefeita de Aracaju e presidente do consórcio, Emília Corrêa, para a criação de três linhas especiais de ônibus com destino ao Festival de Artes de São Cristóvão (FASC). Após a aprovação, a prefeita determinou um novo estudo técnico para avaliar a possibilidade de garantir também a gratuidade nessas linhas especiais.

No sábado seguinte à reunião, a equipe técnica apresentou o relatório de impacto financeiro e operacional, confirmando a viabilidade da medida. A partir disso, a prefeita Emília Corrêa anunciou que, além da criação das linhas saindo dos terminais do DIA, Centro e Atalaia, todo o transporte especial para o FASC será gratuito e operado com ônibus climatizados, os conhecidos “geladinhos”.

Foto Ronald Almeida – Secom / PMA