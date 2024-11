Construtoras e imobiliárias participarão do I Feirão de Imóveis do Banese

Evento contará com a participação de 17 empresas e será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, no espaço Salles Multieventos, na Avenida Rio de Janeiro, em Aracaju, das 10h às 21h.

Para ajudar mais sergipanos a realizarem o sonho da casa própria, o Banese realizará o I Feirão Imobiliário do banco, que ofertará condições especiais de financiamento para compra e reforma de imóveis. No evento, 17 construtoras e imobiliárias também estarão presentes para apresentar e negociar seus projetos e unidades habitacionais. O Feirão acontecerá no espaço Salles Multieventos, localizado na Avenida Rio de Janeiro, das 10h às 21h, em Aracaju. A entrada e o uso do estacionamento são gratuitos.

Estarão disponíveis para aquisição imóveis novos, seminovos, em construção, na planta ou lotes, localizados em todo o estado de Sergipe, com destaque especial para os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Os produtos disponibilizados atenderão diversos perfis econômicos de clientes. Haverá imóveis com subsídio do programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, e também será possível utilizar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para aquisição do bem desejado.

Nos dois dias de feirão, os interessados conhecerão as facilidades e vantagens de adquirir imóvel novo ou seminovo, terreno, o combo terreno mais construção, ou realizar reforma e construção, utilizando as linhas do Crédito Imobiliário do Banese, que possui uma das menores taxas de juros do mercado. Participarão do evento a imobiliária Century, e as construtoras Santa Maria, União Engenharia, Impacto, AC Engenharia, J.Filhos, Jotanunes, Moura Dubeux, Primasa/Camel, Constren, Prime, Celi, Urbane, Verg, Slim, Teccol e Cunha.

Percentuais e prazos de pagamento atrativos

Entre os benefícios ofertados pelo Banese está a possibilidade de financiar até 90% do valor do imóvel residencial novo, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), e até 80% pelo sistema Price, inclusive para imóveis usados, através da concessão de crédito pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Nestes casos, o prazo de pagamento é de até 420 meses (35 anos). Quem optar por financiar a compra do terreno e a construção do imóvel juntos, o percentual chega a até 80%, e o valor contratado pode ser pago em até 240 meses.

Também não há limite de valor para o imóvel a ser financiado, sendo necessário, apenas, que o interessado tenha capacidade financeira comprovada e que cumpra todos os critérios estabelecidos para a operação de concessão do crédito. Clientes que já possuem financiamento habitacional junto ao Banese, podem solicitar novo contrato, desde que cumpram todos os critérios elencados.

As inscrições gratuitas para o evento podem ser realizadas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/1-feirao-de-imoveis-banese/2749304 / . Também será possível efetuar a inscrição no local.

Ascom Grupo Banese