Consulta pública para Plano Estadual pela 1ª Infância encerra com ampla participação

Nesta quarta-feira, 27, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) finalizou a consulta pública para o Plano Estadual da Primeira Infância (PEPI). O questionário recebeu respostas de mais de 170 pessoas de diferentes municípios do estado, interessadas em contribuir para o aprimoramento das políticas públicas voltadas para crianças de 0 a 6 anos em Sergipe.

O PEPI é uma ferramenta essencial para orientar ações e investimentos que assegurem direitos fundamentais como saúde, educação, lazer e segurança. Durante o período da consulta pública foram recebidas sugestões inovadoras, que ajudarão a construir um plano ainda mais robusto e alinhado às necessidades reais das crianças e suas famílias em todas as regiões do estado.

“A participação de cada cidadão foi crucial para o sucesso dessa etapa. É ouvir quem vive e acompanha a realidade da infância para que possamos consolidar políticas públicas práticas e inclusivas. Com as contribuições recebidas, estamos mais próximos de transformar o futuro de nossas crianças e tornar Sergipe um estado cada vez mais acolhedor e seguro para elas”, destacou a segurança da Seasic, Érica Mitidieri.

O próximo passo será a sistematização das contribuições, que serão incorporadas ao documento final do PEPI. A expectativa é que o plano seja lançado em breve, consolidando o compromisso do Governo do Estado com a proteção e o desenvolvimento da primeira infância em Sergipe.

Foto: Mikaella Costa/Seasic