Consumidor de Sergipe pode quitar dívidas por até R$ 100, diz Serasa

Em Sergipe, 107.031 consumidores podem negociar dívidas por até R$ 100 no principal mutirão de negociação de dívidas do país. Com condições especiais até 30 de novembro, o Feirão Serasa Limpa Nome reúne 501.164 ofertas de até R$ 100 no estado, dentro de um universo nacional que ultrapassa 56 milhões de propostas.

“Grande parte dos consumidores evita consultar suas dívidas por receio do que vai encontrar, mas, na prática, muitos se surpreendem ao descobrir que podem quitá-las por valores baixos — em alguns casos, por menos de R$ 100, com possibilidade de parcelamento. O desconto médio dessas dívidas é de 70% e as ofertas nesse Feirão podem chegar até 99%”, explica Aline Maciel, diretora da Serasa.

Desde 03 até 07 de novembro, mais de 1,2 milhão de dívidas já foram negociadas no país, sendo 514 mil até R$ 100. Para conferir as ofertas e as demais oportunidades com as empresas parceiras, o consumidor pode consultar o site, o aplicativo ou as agências dos Correios em todo o Brasil.

Como aproveitar o Feirão

Para ajudar quem quer aproveitar o Feirão e começar 2026 com as contas em dia, o embaixador da Serasa e PhD em Economia, Gil do Vigor, preparou três orientações práticas para quem deseja se planejar financeiramente e negociar com segurança:

Analise seu orçamento: faça uma lista de todas as dívidas que possui e anote o credor, tipo da dívida, valor da parcela mensal, valor total devido e a taxa de juros anual. Além disso, registre todas as receitas mensais líquidas, os seus gastos fixos e variáveis. Após isso, subtraia o valor total das despesas fixas e variáveis da receita mensal para saber o saldo disponível para quitar as dívidas.

Entenda como funciona o pós pagamento: Depois de pagar um acordo de negociação de dívidas pelo Serasa Limpa Nome, a empresa responsável pela dívida tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada do CPF do consumidor do cadastro de inadimplentes da Serasa. Vale lembrar que se ainda houver outra dívida não quitada no nome do devedor, ele continuará negativado.

Organize-se financeiramente para não voltar a negativação: sair das dívidas é uma grande vitória, mas manter-se livre delas exige mudança de hábitos, disciplina e visão de longo prazo. Neste ponto, a educação financeira será é a maior aliada, pois o que importa não é apenas a sua renda, mas especialmente como você administra o dinheiro. As boas práticas para evitar novas dívidas incluem criar uma reserva para emergências, estabelecer metas financeiras e usar o crédito de forma segura.

“Falar sobre endividamento ainda pode causar calafrios em muitos brasileiros e, por isso, precisamos incentivar a educação financeira dentro e fora de casa”, comenta Gil. “Com um bom planejamento, é possível tirar o nome do vermelho e voltar a fazer planos a longo prazo. O primeiro passo para realizar sonhos é a negociação de dívidas e este é o melhor momento para recomeçar”.

Fonte: Serasa (Foto: Sebrae)