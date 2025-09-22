Contagem regressiva para o verão movimenta busca por estética e bem-estar

Clínica aposta em protocolos integrados que unem emagrecimento, cuidados faciais e corporais com resultados em até 90 dias

A menos de três meses para o início oficial do verão, em 21 de dezembro, já é crescente a procura por tratamentos que ajudam a conquistar um corpo mais definido e uma pele saudável. Esse movimento é cada vez mais associado ao autocuidado e à autoestima, reforçando que a preparação para a estação mais aguardada do ano vai muito além da estética.

Na capital sergipana, a Emagrecentro Aracaju registra aumento na busca por soluções que conciliam tecnologia e acompanhamento profissional. Segundo a biomédica Viviane Lins, responsável técnica pela unidade, o grande diferencial está nos protocolos integrados, capazes de oferecer resultados dentro de até 90 dias.

“O nosso carro-chefe é o Método Quatro Fases, que atua desde o combate à inflamação até a reeducação alimentar e a manutenção, garantindo resultados duradouros. Quando associado ao Emagrecrio, conseguimos acelerar a perda de gordura e melhorar a flacidez ao mesmo tempo”, explica.

Entre os procedimentos mais procurados, Viviane destaca a Crio HD, indicada para definição abdominal, e o Criotonus, voltado para quem já eliminou peso e busca firmeza. Outra tecnologia em alta é o Endolaser, que proporciona efeito imediato, refinando a gordura localizada e melhorando a qualidade da pele, inclusive em áreas delicadas como a papada.

Cuidados com a face

Com a proximidade do verão, cresce também a demanda por tratamentos faciais. O bioestimulador de colágeno é o mais recomendado por fortalecer a pele gradativamente e repor a proteína que o corpo perde naturalmente ao longo dos anos. Outros recursos em alta são a harmonização facial e o skin booster, que promove hidratação profunda e devolve luminosidade à pele.

“Indicamos começar pelo bioestimulador e pela toxina botulínica. O botox é preventivo. Além de suavizar rugas já existentes, evita o surgimento de novas linhas de expressão”, ressalta a especialista.

Atendimento individualizado

Na Emagrecentro Aracaju, cada paciente passa por avaliação individual para identificar metabolismo, histórico e objetivos. Esse diagnóstico garante que o protocolo escolhido seja realmente eficaz. Com essa abordagem, a clínica alia tecnologia e mudanças de hábitos, oferecendo resultados consistentes e sustentáveis.

“Às vezes a pessoa procura apenas a criolipólise, mas após a avaliação identificamos que outro recurso trará melhores resultados. Nosso papel é alinhar expectativas ao que é possível alcançar”, explica Viviane.

Os agendamentos podem ser feitos presencialmente ou pelo telefone (79) 9 8804-8908. Também é possível acessar ofertas exclusivas na comunidade do WhatsApp:https://chat.whatsapp.com/Ki0Xl4Nmj3GDJz1iBGwQni.

Sobre a Emagrecentro

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro, com foco em pesquisa, inovação e tecnologia, sempre guiada pela ciência e pela ética para oferecer excelência em serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, no bairro São José. Há 13 anos, a Emagrecentro Aracaju tem transformado a vida de muitas pessoas, promovendo autoestima e incentivando o autocuidado.

Reconhecida nacionalmente, a unidade já foi premiada como a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell) e está entre as 10 melhores franquias da rede, que conta com mais de 430 clínicas em todo o país.

Texto e foto NV Comunicação