Convenção de Gracinha Garcez e Victor Mandarino Oficializa Candidaturas em Itaporanga

Na noite deste sábado, 27, o Partido Republicanos realizou uma convenção para oficializar a candidatura de Maria das Graças (Gracinha) à Prefeitura de Itaporanga D’Ajuda. O evento contou com a participação de líderes locais e partidários, selando a chapa com Victor Mandarino, do Partido Progressista (PP), como vice-prefeito.

A coligação, batizada de “Esperança na Mudança”, reúne os partidos Republicanos, PP, PDT, Novo e Solidariedade, demonstrando uma ampla união em torno das candidaturas de Gracinha e Mandarino. Além da chapa majoritária, a coligação lançará 65 candidatos para a disputa proporcional, cada um com uma chapa completa composta por 14 candidatos a vereadores.

A Candidatura de Gracinha Garcez

Gracinha Garcez é uma figura conhecida na política local, com uma trajetória marcada por iniciativas voltadas ao desenvolvimento social e econômico de Itaporanga D’Ajuda. Sua candidatura foi recebida com entusiasmo pelos presentes na convenção, que destacaram seu compromisso com a mudança e a esperança de dias melhores para a cidade.

Victor Mandarino como Vice

Victor Mandarino, escolhido como vice-prefeito, traz a experiência do Partido Progressista (PP) para a chapa. Sua presença é vista como um reforço significativo, agregando conhecimentos administrativos e políticos essenciais para a gestão municipal.

Coligação “Esperança na Mudança”

A coligação “Esperança na Mudança” busca representar um novo ciclo para Itaporanga D’Ajuda, com propostas voltadas para a renovação política e o desenvolvimento sustentável. A união de diversos partidos reflete um consenso sobre a necessidade de mudança e o compromisso com uma gestão mais transparente e eficiente.

Candidatos Proporcionais

A convenção também destacou a importância dos candidatos proporcionais, que atuarão na Câmara de Vereadores. Serão 65 candidatos, cada um com uma chapa completa de 14 candidatos a vereadores, todos comprometidos com os princípios e propostas da coligação.

A oficialização das candidaturas de Gracinha Garcez e Victor Mandarino marca o início de uma campanha que promete trazer novidades e esperança para os eleitores de Itaporanga D’Ajuda. Com uma coligação robusta e um time de candidatos proporcionais empenhados, a “Esperança na Mudança” busca conquistar a confiança do eleitorado e promover uma gestão voltada para o progresso e a qualidade de vida na cidade.

Fonte e foto assessoria