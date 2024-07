Convenção do PSD Oficializa Candidatura de Fábio Andrade em Nossa Senhora de Lourdes

Confira a oficialização da candidatura de Fábio Andrade à Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes pelo PSD, ocorrida no último sábado, dia 27 de julho. Conheça mais sobre o candidato e seus apoios políticos.

No último sábado, dia 27 de julho, o Partido Social Democrático (PSD) realizou sua convenção em Nossa Senhora de Lourdes, onde oficializou a candidatura de Fábio Andrade para disputar a Prefeitura da cidade. A cerimônia contou com a presença de diversas lideranças políticas e partidárias, reafirmando o apoio ao candidato.

Histórico de Fábio Andrade

Fábio Andrade é uma figura destacada na política de Nossa Senhora de Lourdes, tendo sido o único prefeito reeleito na história da cidade. Sua gestão foi amplamente reconhecida, considerada por muitos como a melhor dos últimos anos. Durante seu mandato, Fábio Andrade implementou diversas melhorias e transformações significativas que elevaram a qualidade de vida dos moradores e trouxeram desenvolvimento para a cidade.

Apoios Políticos

A candidatura de Fábio Andrade não se apoia apenas em seu histórico de realizações, mas também em um robusto apoio político. Ele conta com o respaldo do governo estadual, de senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. Esses apoios são fundamentais para fortalecer sua campanha e aumentar suas chances de sucesso nas eleições municipais.

Transformações em Nossa Senhora de Lourdes

Durante seus mandatos, Fábio Andrade foi responsável por uma série de transformações em Nossa Senhora de Lourdes. Entre suas principais realizações estão melhorias na infraestrutura, investimentos em saúde e educação, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da cidade. Sua gestão é lembrada pela eficiência e pelo alto índice de aprovação que alcançou entre os moradores.

Propostas para o Futuro

Fábio Andrade chega à disputa pela Prefeitura com a promessa de continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Nossa Senhora de Lourdes. Suas propostas incluem a continuidade das obras de infraestrutura, a ampliação dos serviços de saúde e educação, e o fortalecimento das políticas sociais. Ele também pretende buscar parcerias e investimentos que possam trazer ainda mais progresso para a cidade.

A convenção do PSD em Nossa Senhora de Lourdes marcou um importante passo na campanha de Fábio Andrade à Prefeitura. Com um histórico de realizações e um forte apoio político, ele se apresenta como um candidato robusto e preparado para continuar transformando a cidade. Os moradores de Nossa Senhora de Lourdes têm agora a oportunidade de decidir pelo futuro da cidade nas próximas eleições.

