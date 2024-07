Convenção homologa Marival Santana como candidato a prefeito de Simão Dias

Na última segunda-feira, 29, Simão Dias foi palco de um evento histórico para a política local. O União Brasil realizou um grandioso ato de convenção, que oficializou Marival Santana (União) como pré-candidato à prefeito e Fábio Rabelo (PSD) como pré-candidato a vice-prefeito. A convenção reuniu uma grande quantidade de apoiadores, demonstrando a força e a união em torno do projeto político que busca promover o desenvolvimento da cidade.

O evento contou com a presença de importantes lideranças políticas, incluindo os presidentes municipais dos partidos que compõem a chapa: PSB, PSD, Podemos, União Brasil e PMN. Além disso, o ex-governador Belivaldo Chagas esteve presente, declarando seu apoio ao projeto e reforçando a importância de um governo comprometido com os interesses da população de Simão Dias.

A cidade foi tomada pela “onda azul”, símbolo do União Brasil, e se transformou em um cenário de festa e celebração, com pessoas vestindo as cores do partido. O entusiasmo e o apoio da população foram evidentes, criando um ambiente de esperança e renovação política.

Durante o evento, Marival Santana expressou sua gratidão e destacou a importância da união e do apoio de todos os presentes. “Quero agradecer de coração a cada um de vocês que compareceu a este ato tão significativo. O carinho e a confiança que recebo me motivam ainda mais a lutar pelo progresso e bem-estar de Simão Dias. Juntos, podemos construir uma cidade melhor para todos nós. Muito obrigado pelo apoio e vamos em frente”, declarou Marival.

O ato de convenção do União Brasil em Simão Dias marcou um importante passo na trajetória política de Marival Santana e Fábio Rabelo, reafirmando o compromisso com um projeto sólido e participativo, voltado para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte e foto assessoria