Convenção PSD e PL evidencia que Oposição de Arauá está estruturada

Na noite da última quarta-feira (1º), a Câmara Municipal de Arauá foi palco de um evento político marcante para comunidade. A convenção dos partidos PSD e PL envolveu várias pessoas, entre elas organizadores e partidários, que se reuniram para acompanhar a oficialização das pré-candidaturas dos majoritários Bernardo e Tarcísio Barreto, vice, além dos indicados para concorrer a vereança da base.

O evento também contou com a presença da deputada estadual, Maísa Mitidieri (PSD), e do ex-prefeito, José Ranulfo dos Santos (PSD), que é uma liderança política muito influente na localidade. O ato fez renascer a esperança de uma oposição forte no Município, já que o atual gestor concorre à reeleição e detém todos os atuais representantes do Legislativo no seu agrupamento político.

Representando o irmão e governador Fábio Mitidieri (PSD) no ato, a deputada Maísa levou a força da mulher política e fez um discurso encorajador, destacando que Arauá não pertence a um único grupo ou pessoa. Ela ressaltou o apoio do PSD à coligação. “Sempre estive do lado de Ranulfo e é por ele que estamos apontando o nome desses dois jovens políticos, que tem muito a oferecer por Arauá”, falou com entusiasmo para o público presente.

Ranulfo, ex-prefeito por três vezes e vereador com dois mandatos, fez questão de relembrar o tempo em que esteve à frente da gestão de Arauá. Ele afirmou que é preciso se planejar meticulosamente para que os recursos cheguem todos à população, assim sendo possível concretizar metas. “É por isso que eu apoio essa dupla, essa coligação, porque teremos a oportunidade de ‘oxigenar’ a Câmara e de renovar a Prefeitura de Arauá”.

O pré-candidato a prefeito pelo PSD, Bernardo Lima, que agora leva o nome de “Bernardo” e compõe a chapa ao lado de Tarcísio Barreto (PL) como seu vice, relembrou sua atuação como vereador, destacando seu intenso trabalho na comunidade arauense. Ele lamentou o isolamento que está enfrentando na atual gestão e dos problemas que a comunidade tem com a falta de emprego e economia estagnada do Município.

Bernardo é o atual vice-prefeito, mas foi isolado ainda no início da gestão. “Estou aqui, colocando o meu nome publicamente e me comprometo a lutar para atender às necessidades da população”, assegurou, afirmando que viabilizará um projeto de crescimento abrangente para Arauá.

A convenção foi marcada pelo caráter democrático e pela mobilização dos presentes. A chapa “Pra frente Arauá!” demonstra que a Oposição está organizada e que vem buscando encorajar aqueles que ainda estão em dúvida sobre a sua escolha no pleito eleitoral deste ano. A disputa promete e quem decidirá o futuro do município será a população.

Fonte: PSD Arauá

TDantas Comunicação